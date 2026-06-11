Η Apple αλλάζει τα δεδομένα -H λειτουργία που κάνει άχρηστα τα κλεμμένα κινητά σε όλο τον κόσμο

Η Apple αποφάσισε να δώσει ένα ισχυρό πλήγμα στο παγκόσμιο εμπόριο κλεμμένων κινητών τηλεφώνων, ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό που μετατρέπει τις κλεμμένες συσκευές σε άχρηστα αντικείμενα.

Η απόφαση του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού ήρθε έπειτα από εκστρατεία που ηγήθηκε ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Σερ Μαρκ Ρόουλι, με τη στήριξη της Daily Mail, όπως επισημαίνει σήμερα σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα.

Η νέα πολιτική επιτρέπει ουσιαστικά την πλήρη απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών, καθιστώντας αδύνατη την επαναπώλησή τους και πλήττοντας μια παράνομη αγορά που εκτιμάται ότι αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια, σε μια κίνηση που θεωρείται ορόσημο στη μάχη κατά των οργανωμένων κυκλωμάτων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια πρωτεύουσα των κλοπών κινητών τηλεφώνων, με περίπου 200 περιστατικά να καταγράφονται καθημερινά και την κατάσταση να είναι ανυπόφορη.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι η εξάλειψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των κλεμμένων συσκευών θα μπορούσε να στερήσει από τους εγκληματίες το βασικό τους κίνητρο.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει επιστολή προς το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας νομοθετική παρέμβαση, ώστε και οι υπόλοιπες εταιρείες τεχνολογίας να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, η αστυνομία επιδιώκει τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου κλεμμένων κινητών τηλεφώνων, μέσω του οποίου οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα μοιράζονται δεδομένα σχετικά με το αν οι συσκευές επανενεργοποιούνται και επανεισέρχονται στην αγορά.

Η Apple έγινε η πρώτη μεγάλη εταιρεία που συμφώνησε να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας των συσκευών της σε παγκόσμια κλίμακα, ενεργοποιώντας ως προεπιλεγμένη επιλογή την «Προστασία Κλεμμένων Συσκευών».

Η λειτουργία αυτή προστατεύει τους λογαριασμούς και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, αποτρέποντας τους δράστες από το να αλλάξουν κωδικούς πρόσβασης και να συνδέσουν ξανά τη συσκευή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να τη μεταπωλήσουν.

Με τη νέα ρύθμιση, όταν ένας χρήστης δηλώσει το κινητό του ως χαμένο μέσω της υπηρεσίας iCloud.com/find από άλλη συσκευή, η διαδικασία λειτουργεί ως ένας «διακόπτης απενεργοποίησης», που καθιστά το τηλέφωνο ουσιαστικά άχρηστο μέχρι ο νόμιμος ιδιοκτήτης να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία πρόσβασής του.

Ιστορική συμφωνία με την Αστυνομία του Λονδίνου

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, η Apple και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου θα ανταλλάσσουν πλέον συστηματικά πληροφορίες για τις κλεμμένες συσκευές, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν την πορεία τους και να διαπιστώνουν εάν αυτές επανεμφανίζονται στην αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, από την έναρξη της συνεργασίας έχει ήδη παρατηρηθεί σημαντική μείωση στις επιτυχημένες προσπάθειες επανενεργοποίησης κλεμμένων iPhone.

Ο Σερ Μαρκ Ρόουλι έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τα εγκληματικά δίκτυα, προειδοποιώντας ότι όσοι κλέβουν κινητά τηλέφωνα στο Λονδίνο βλέπουν πλέον το επιχειρηματικό τους μοντέλο να καταρρέει. Όπως δήλωσε, η τεχνολογία και οι αστυνομικές αρχές προλαβαίνουν τους δράστες, οι οποίοι εντοπίζονται στους δρόμους, αναγνωρίζονται μέσω πληροφοριών και τα δίκτυα διακίνησης κλεμμένων συσκευών εξαρθρώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Οι κίνδυνοι αυξάνονται και τα κέρδη εξαφανίζονται. Δεν είναι πλέον εύκολο χρήμα. Θα σας βρούμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη. Ο χρόνος τελείωσε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καταστροφή του οικονομικού μοντέλου που τροφοδοτεί τις κλοπές μπορεί να εξαλείψει ένα έγκλημα που έχει επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους, καλώντας τόσο τη βιομηχανία όσο και την κυβέρνηση να ολοκληρώσουν την προσπάθεια.

H έρευνα της Daily Mail και το κύκλωμα που φτάνει μέχρι Κίνα

Καθοριστικό ρόλο στις αποκαλύψεις για το διεθνές κύκλωμα διακίνησης κλεμμένων κινητών διαδραμάτισε η Daily Mail. Τον προηγούμενο μήνα, η Σκότλαντ Γιαρντ επαίνεσε την έρευνα της βρετανικής εφημερίδας, μετά την ομολογία τριών μελών κυκλώματος που συνδεόταν με παράνομη επιχείρηση αξίας 180 εκατομμυρίων λιρών.

Η συμμορία θεωρείται ότι διαχειριζόταν σχεδόν το μισό των κλεμμένων κινητών στο Λονδίνο, ενώ δημοσιογράφοι της Daily Mail είχαν διεισδύσει σε πολυώροφο κτίριο στο Χονγκ Κονγκ, όπου κατέληγαν πολλές από τις συσκευές. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κινητά μεταφέρονταν αρχικά σε αποθήκες στα προάστια της Βρετανίας και στη συνέχεια διοχετεύονταν σε αγορές του Ντουμπάι, του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας.

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από το 2017 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2024 καταγράφηκαν συνολικά 587.498 κλοπές κινητών τηλεφώνων στο Λονδίνο, ωστόσο μόνο 13.998 συσκευές επέστρεψαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη και αγγελίες στο Snapchat, μέσω των οποίων προσφέρονταν σε παιδιά αμοιβές έως και 380 λιρών για την κλοπή ενός iPhone, ενώ υπήρχε και μπόνους 100 λιρών για την κλοπή δέκα συσκευών. Παράλληλα, επικριτές κατηγορούν τις εταιρείες τεχνολογίας ότι αντέδρασαν με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς η αύξηση των κλοπών οδηγούσε σε περισσότερες πωλήσεις νέων συσκευών.

Το τελεσίγραφο στις εταιρείες

Τον Μάρτιο, ο Σερ Μαρκ είχε απευθύνει τελεσίγραφο στις εταιρείες τεχνολογίας, ζητώντας άμεση δράση για να αποτραπεί η επαναπώληση των κλεμμένων κινητών, διαφορετικά η κυβέρνηση θα καλούνταν να νομοθετήσει.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Reckoning, οι αρχές κατάφεραν να μειώσουν σχεδόν κατά 50% τις ληστείες κινητών τηλεφώνων στο Γουέστμινστερ, έπειτα από εκατοντάδες συλλήψεις.

«Εάν τα κλεμμένα τηλέφωνα δεν μπορούν να επανενεργοποιηθούν, η αξία τους καταρρέει και μαζί της καταρρέει και το κίνητρο για την κλοπή τους», τόνισε ο επικεφαλής της Σκότλαντ Γιάρντ.

Την ίδια ώρα, τόσο η Samsung όσο και η Google προχωρούν επίσης σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τους, σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου.

Πηγή: iefimerida.gr