Η Αν Χάθαγουεϊ γιόρτασε την 25η επέτειο της ταινίας «Το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας»

Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ γιόρτασε την 25η επέτειο του πρωτοποριακού της ρόλου στην ταινία «Το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας» χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ».

Η Αμερικανίδα υποδύθηκε τη Μία Θερμόπολις στην ταινία ενηλικίωσης της Disney του 2001. Οι θεατές παρακολουθούν τη Μία, καθώς μαθαίνει ότι είναι η πριγκίπισσα του θρόνου της Τζένοβα.

Σε ανάρτηση στο Instagram που συνοδευόταν από βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας, η Χάθαγουεϊ έγραψε: «25 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο μαγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους που αγαπάτε το Ημερολόγιο της Πριγκίπισσας όσο κι εγώ - είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένειά μου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ