Κατεχόμενα: Σχέδιο επτά σημείων για το χάος με τους παράτυπους εργάτες και φοιτητές παρουσίασε το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας

Σχέδιο δράσης επτά σημείων για την αντιμετώπιση της κατάστασης με τους παράτυπους εργάτες και φοιτητές στα κατεχόμενα παρουσίασε ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ.

Με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο στο Μπογάζι, όπου ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα από το 2023, ο κ. Τσελέρ ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν είναι η εθνικότητα των ατόμων, αλλά η «κατάρρευση του συστήματος» και η παντελής έλλειψη ελέγχου από τις «αρχές».

«Το κράτος δεν μπορεί να καταγράφει κάποιον στην πύλη εισόδου και μετά να τον χάνει από το σύστημα», ανέφερε, σημειώνοντας πως υπάρχουν περιπτώσεις παραμονής χωρίς άδεια που ξεπερνούν ακόμη και τις 2.600 ημέρες.

Ο ηγέτης του ΚΚΔ επέκρινε την πολιτική των συνεχών «αμνηστιών» της «κυβέρνησης», λέγοντας ότι δεν λύνουν το πρόβλημα.

Το πρόταγμα του ΚΚΔ περιλαμβάνει την προσωρινή αναστολή 30 ημερών στις νέες προεγκρίσεις ξένου εργατικού δυναμικού και τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης με τη διασύνδεση «υπουργείων», «αστυνομίας» και «πανεπιστημίων». Παράλληλα, προνοεί την επιβολή υποχρεωτικής δήλωσης από τους εργοδότες εντός 72 ωρών, την εισαγωγή εργατών αποκλειστικά μέσω «κρατικής» μέριμνας, καθώς και τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ίδιων των εργαζομένων στα στοιχεία της άδειας και της ασφάλισής τους. Τέλος, το σχέδιο προβλέπει την πλήρη ένταξη των «πανεπιστημίων» και των γραφείων διαμεσολάβησης στο σύστημα, καθώς και την εφαρμογή ενός μόνιμου μοντέλου κοινών ελέγχων.

Ο Τσελέρ κάλεσε τα αρμόδια «υπουργεία» να συστήσουν «μέτωπο διαχείρισης κρίσης» εντός 48 ωρών και να εφαρμόσουν το ψηφιακό σύστημα εντός 90 ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ