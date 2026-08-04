Η υποβάθμιση του Περιβάλλοντος δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Πάφου, Ανδρέας Κυριακού, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την αντικατάσταση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη στάση της Πολιτείας απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κυριακού επισημαίνει ότι η κ. Θεοδοσίου διαθέτει βαθιά γνώση του αντικειμένου, πολυετή εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και σημαντική δράση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευημερίας των ζώων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το έργο της έχει αναγνωριστεί από περιβαλλοντικές οργανώσεις, εθελοντές και πολίτες που δραστηριοποιούνται για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της Κύπρου.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Πάφου διερωτάται ποιο μήνυμα εκπέμπει η Πολιτεία όταν απομακρύνει από κρίσιμες θέσεις πρόσωπα με αποδεδειγμένη προσφορά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση, οι πυρκαγιές, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση και η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Κυριακού τονίζει ακόμη ότι οι θεσμοί οφείλουν να λειτουργούν με γνώμονα τη γνώση, τη συνέχεια και την ανεξαρτησία και όχι να αποτελούν πεδίο κομματικών ισορροπιών.

Όπως αναφέρει, η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά πολυτέλεια ούτε πολιτικό σύνθημα, αλλά αποτελεί διαρκή υποχρέωση απέναντι στις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η κοινωνία των πολιτών έχει καθήκον να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να ασκεί κριτική και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, τονίζοντας πως η υποβάθμιση του θεσμού του Επιτρόπου Περιβάλλοντος αντανακλά, στην ουσία, την αξία που αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.