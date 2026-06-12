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| Κύπρος

Συναγερμός στη Πάφο: Πυρκαγιά στο Νέο Χωριό, στη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης (ΒΙΝΤΕΟ)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Νέου Χωριού, στην επαρχία Πάφου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν σπεύσει στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης, με στόχο την άμεση κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε έπειτα από μηχανική βλάβη σε γεωργικό μηχάνημα, το οποίο εκτελούσε εργασίες σε χωράφι με σιτηρά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην οριοθέτηση του μετώπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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ΠΑΦΟΣ

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