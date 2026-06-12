Αρχίζει το δεύτερο κύμα εμβολιασμού για τον αφθώδη- «Για την ώρα ελέγχουμε την επιδημία», διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες

Απαντήσεις στο ερώτημα κατά πόσο η κατάσταση γύρω από τον αφθώδη πυρετό είναι κρίσιμη και σοβαρή, έδωσαν οι εκπρόσωποι της επιστημονικής επιτροπής για τη αντιμετώπιση του ιού, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνεδρίασης των επιστημονικών επιτροπών, αντιμετώπισης του ιού και ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας και των εμπλεκομένων του κλάδου. «Θεωρούμε ότι για να βγουν ακόμα πιο ασφαλή συμπεράσματα, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται η αξιολόγηση, όπως και να εφαρμοστεί το δεύτερο κύμα εμβολιασμού, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, θα προχωράει παγκύπρια και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου», δήλωσε ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, δρ Δημήτρης Τσάλτας.

Οι εμβολιασμοί και οι δειγματοληψίες είναι βασικοί παράγοντες, στους οποίους θα στηριχτούν, ώστε να δώσουν μία εμπεριστατωμένη απάντηση στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για χαλαρώσεις, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας. Ανέφερε ότι στη σημερινή σύσκεψη παρείχαν στους κτηνοτρόφους μία γενική ενημέρωση, ωστόσο θα δώσουν απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα. «Είναι κάτι που συζητάμε, για να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις με χρονοδιαγράμματα», συμπλήρωσε.

«Για την ώρα ελέγχουμε την επιδημία»

Όπως είπε ο δρ Τσάλτας, «οι αριθμοί των μέχρι στιγμής θανατώσεων είναι μεν σημαντικοί, ωστόσο δεν ξεφεύγουν μιας επιδημίας, την οποία καταφέρνουμε για την ώρα να ελέγχουμε και πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε να κινούμαστε στο ίδιο πρότυπο».

Αναλυτικά, το ποσοστό του χαμένου ζωικού κεφαλαίου της χώρας, λόγω των θανατώσεων, έχει, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέχρι στιγμής ως εξής:

Χάθηκε το 3,5% του συνολικού αριθμού των βοοειδών, 9,5% των αιγοπροβάτων και 7,7% των χοίρων.

Σε αριθμούς θανατώθηκαν 2.293 βοοειδή, 43.311 αιγοπρόβατα και 23.742 χοίροι.

Το δεύτερο κύμα εμβολιασμού

Τις μονάδες οι οποίες παρέμειναν μέχρι σήμερα ανεμβολίαστες, αφορά το δεύτερο κύμα εμβολιασμού. Βρίσκονται στις επαρχίες Λεμεσού και την Πάφου, ενώ αφορούν περίπου το 10% των μονάδων παγκύπρια, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Δειγματοληψίες από 31 μονάδες την τελευταία εβδομάδα

Από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα έγιναν δειγματοληψίες σε 830 εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με τον δρ Επαμεινώνδα, την τελευταία εβδομάδα έχουν εξεταστεί 31 μονάδες και έχουν εκδοθεί αποτελέσματα για τις 25.

Σε ερώτηση εάν έχουν γίνει δειγματοληψίες στη Λεμεσό και την Πάφο, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι στην Πάφο έχουν γίνει ήδη δύο φορές επιτηρήσεις, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της διακρίβωσης του κρούσματος στην Πάχνα Λεμεσού, από τις οποίες ήταν όλα τα αποτελέσματα αρνητικά. «Μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει καθολική επιτήρηση σε όλη την επαρχία», συμπλήρωσε.

Στη Λεμεσό θα ολοκληρωθούν η επιτήρηση και η ιχνηλάτηση στην ακτίνα των δέκα χιλιομέτρων της μολυσμένης ζώνης (Πάχνα), ώστε να ακολουθήσουν δειγματοληψίες και από αυτή την επαρχία.

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«Πολύ θετικά αποτελέσματα από την επίδραση της Αστυνομίας»

Για άλλη μια φορά οι επιστήμονες τόνισαν τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, για την έξοδο από την κτηνιατρική κρίση. Εδώ ο δρ Τσάλτας σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική και έχει δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα η επίδραση της Αστυνομίας, τόσο σε σχέση με τις παράνομες μετακινήσεις στο εσωτερικό των ελεύθερων περιοχών όσο και για τις παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα. «Σε αυτό βέβαια δεν βγάζουμε από την εξίσωση και τη συμμετοχή όλων μας, πρώτιστα των παραγωγών. Αν βλέπουμε περίεργες ή ύποπτες καταστάσεις, παρακαλούμε όλους να ενημερώνουν την Αστυνομία ή τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για να αναλαμβάνουν μέτρα. Είναι κάτι που μας αφορά όλους αυτή η κατάσταση, δεν είναι μόνο για τους κτηνοτρόφους. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε.

Επίσης χαρακτήρισε τη βοήθεια της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς ως πάρα πολύ σημαντική. «Έχει δείξει το αποτύπωμά της, υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι καθημερινά από την Αστυνομία, και εντοπίζονται μικρές υποθέσεις, κυρίως παράνομων μετακινήσεων υλικού. Η Εθνική Φρουρά συνδράμει στο θέμα των απολυμάνσεων στα διάφορα σημεία, τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τις γνώσεις της στο θέμα», είπε.