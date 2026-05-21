Αφθώδης: Δεν αποκλείεται να έφτασε μέχρι και την Πάφο - Πέντε πραγματικότητες μετά το κρούσμα στην Πάχνα

Βρέθηκε καρφωμένο κοντά στα σύνορα των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, οι οποίες μέχρι πρότινος θεωρούνταν καθαρές, και για πρώτη φορά σε ορεινό -με ιδιάζουσες συνθήκες- πεδίο, το «φλογισμένο βέλος» του αφθώδους πυρετού, σε μονάδα 66 αιγοπροβάτων στην κοινότητα Πάχνας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να σηματοδοτήσει συγκεκριμένες πραγματικότητες, οι οποίες εκτροχιάζουν τους σχεδιασμούς του κράτους για συγκράτηση της κρίσης και συγχρόνως απειλούν με ολέθριες συνέπειες τον κτηνοτροφικό κλάδο και κατά συνέπεια τις εξαγωγές χαλλουμιού. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 117 μολυσμένες μονάδες, ενώ χάθηκε το 11% των ενήλικων αιγοπροβάτων, 3,5% των βοοειδών και 7,8% των χοίρων. Οι ελλείψεις στις ποσότητες γάλακτος οδήγησαν την κυβέρνηση στην απόφαση για μείωση της ποσόστωσης του αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι, από 25% σε 15%.