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Επί ποδός η Αστυνομία για το Φεστιβάλ Κερασιού – Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία αναμένει αυξημένη κίνηση λόγω του Φεστιβάλ Κερασιού και καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις και την οδική σήμανση

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Αστυνομία κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κερασιού στον Πεδουλά, το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που αναμένεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών αναμένεται κυρίως μεταξύ των ωρών 10:30 π.μ. και 7:00 μ.μ., διάστημα κατά το οποίο θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διακίνησης των οχημάτων και την ασφάλεια του κοινού.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες που προτίθενται να επισκεφθούν το Φεστιβάλ να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών, καθώς και με την οδική σήμανση και τις πινακίδες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα τοποθετηθούν στην περιοχή.

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν τόσο τους οδηγούς που θα κατευθύνονται προς τον Πεδουλά μέσω Προδρόμου όσο και εκείνους που θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέσω Καλοπαναγιώτη.

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