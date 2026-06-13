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Μάχη για τη ζωή δίνει 49χρονος μετά από έκρηξη κομπρεσόρου στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μάχη για τη ζωή του δίνει 49χρονος τεχνικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κομπρεσόρος κλιματιστικού εξερράγη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε κτήριο στον Στρόβολο. Τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνούν Αστυνομία και Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 49χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 5:30 μ.μ., ενώ ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες επιδιόρθωσης κομπρεσόρου κλιματιστικού σε εξωτερικό χώρο κτηρίου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο κομπρεσόρος εξερράγη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του εργαζομένου.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 49χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Μετά το περιστατικό, στη σκηνή διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ επιτόπου μετέβη και λειτουργός του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνταν οι εργασίες τη στιγμή του ατυχήματος.

Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

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