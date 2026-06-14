CY-Alert: Η τελευταία μεγάλη δοκιμή αύριο Δευτέρα - Το μήνυμα που θα εμφανιστεί στις οθόνες του κινητού μας

Σε νέα δοκιμή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY-Alert προχωρούν αύριο οι αρμόδιες αρχές, με χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο να αναμένεται να λάβουν σχετική ειδοποίηση στα κινητά τους τηλέφωνα.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 2:30 μ.μ. και 3:30 μ.μ., στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η αυριανή αποστολή αποτελεί την τελευταία προγραμματισμένη δοκιμή του συστήματος και θα αφορά σενάριο απαγωγής ή ελλείποντος προσώπου. Οι πολίτες που έχουν ενεργοποιημένη τη σχετική λειτουργία στις συσκευές τους θα λάβουν μήνυμα με την ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ» ή «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ».

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι η ειδοποίηση δεν σχετίζεται με πραγματικό περιστατικό και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από το κοινό. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το μήνυμα δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ανησυχίας ή αναστάτωσης.

Η Πολιτική Άμυνα υπενθυμίζει ότι για να μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του CY-Alert θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει τις σχετικές ρυθμίσεις στις κινητές συσκευές τους. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1450.

Οδηγίες για τη ρύθμιση των συσκευών είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του CY-Alert, καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς της Πολιτικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.