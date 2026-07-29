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Στο 41,62% η πληρότητα των φραγμάτων - Όλα τα στοιχεία σε έναν διαδραστικό χάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο την πληρότητα των 21 φραγμάτων της Κύπρου

Στο 41,62% διαμορφώνεται σήμερα η συνολική πληρότητα των 21 φραγμάτων της Κύπρου, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Η εικόνα των υδάτινων αποθεμάτων παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μέσω της πλατφόρμας dams.cy, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των φραγμάτων. Ο διαδραστικός χάρτης παρουσιάζει τη γεωγραφική θέση και το ποσοστό πληρότητας κάθε φράγματος, ενώ παρέχει συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενες ημέρες, μήνες και χρόνια.

Το φράγμα του Καλοπαναγιώτη είναι σήμερα το μοναδικό που έχει φτάσει σε πληρότητα 100%, ενώ σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκονται επίσης τα φράγματα: Σολέας , Κλήρου- Μαλούντας, Βυζακιάς , Πωμού, Ταμασού και Αγίας Μαρίνας τη σημαντική βελτίωση των υδάτινων αποθεμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

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