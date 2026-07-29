Αλλαγή στις ταυτότητες: Αιχμές για ψηφοθηρία αφήνει η Χαραλαμπίδου - «Θέλουν να πατούν σε πολλές βάρκες»

Για διάκριση και στοχοποίηση κάνει λόγο η Ειρήνη Χαραλαμπίδου στο αίτημα κομμάτων να δοθεί η επιλογή στους πολίτες αν θέλουν να αναγράφεται το όνομα πατέρα και μητέρας στην ταυτότητά τους, μετά από την απόφαση του ΥΠΕΣ να το αφαιρέσει.

Σε ανάρτησή της η βουλεύτρια του ΑΛΜΑ αφήνει αρχικά αιχμή για ψηφοθηρία αναφέροντας ότι «κάποιοι θέλουν να πατούν σε πολλές βάρκες. Να μαζεύουν ψήφους από όλες τις πλευρές. Της Ακροδεξιάς , των συντηρητικών και των προοδευτικών ταυτόχρονα».

Ακολούθως σημειώνει ότι η επιλογή σε επίσημα έγγραφα αποτελεί διάκριση και στοχοποίηση καθώς «σήμερα παιδιά γεννιούνται με δότες σπέρματος ή μπορεί ακόμα και να μην ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πραγματικότητες της σύγχρονης εποχής.

Η κα. Χαραλαμπίδου αναφέρει καταληκτικά ότι τέτοια θέματα δεν προσφέρονται «ούτε για τραμπουκισμούς ούτε για πολιτικές σκοπιμότητες» και ζητά τοποθέτηση από την Επίτροπο για το παιδί.

Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να πατούν σε πολλές βάρκες. Να μαζεύουν ψήφους από όλες τις πλευρές . Της Ακροδεξιάς , των συντηρητικών και των προοδευτικών ταυτόχρονα . Η επιλογή σε επίσημα έγγραφα αποτελεί και πάλι διάκριση και στοχοποίηση . Σήμερα παιδιά γεννιουνται με… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΣ σχετικά με το ζήτημα της αφαίρεσης των δύο πεδίων στις ταυτότητες, αναφέρθηκε ότι η Επίτροπος είχε προχωρήσει σε παρεμβάσεις το 2012, με τις οποίες έθετε ζήτημα δυσμενούς διάκρισης, περιθωριοποίησης και στιγματισμού των παιδιών αγνώστου πατρός ή των παιδιών από μονήρεις γυναίκες, εξαιτίας της αναγραφής παύλας δίπλα από το όνομα πατρός στις πολιτικές ταυτότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, με αφορμή τις θέσεις της Επιτρόπου, το ζήτημα συζητήθηκε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο το 2020 όσο και το 2022.