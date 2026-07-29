Αποπνικτική νύχτα προ των πυλών - Διπλή κίτρινη προειδοποίηση για τη ζέστη

Σε ισχύ τίθεται διπλή κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πρώτη προειδοποίηση αφορά τις ιδιαίτερα υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Θα τεθεί σε ισχύ στις 21:00 της Τετάρτης(29.7), και θα παραμείνει μέχρι τις 06:00 της Πέμπτης (30.07). Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό δεν αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Η δεύτερη κίτρινη προειδοποίηση θα ισχύει από τις 14:00 μέχρι τις 17:00 της Πέμπτης. Κατά το διάστημα αυτό, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό προβλέπεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.