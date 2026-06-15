Για στήριξη επιχειρήσεων ΔΕΑ το 2026 η συνεισφορά που συνυπογράφηκε με UNDP, λέει το Γραφείο Επ. Προεδρίας

Ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, συνυπέγραψε τη Δευτέρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Επικεφαλής του Γραφείου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (United Nations Development Programme - UNDP), Jakhongir Khaydarov, συμφωνία που αφορά στη συνεισφορά ύψους €380.000 της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ), με σκοπό τη στήριξη των εργασιών της το 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, με τη φετινή συνεισφορά η συνολική οικονομική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη ΔΕΑ από το 2005 ανέρχεται σε €4.772.700.

Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της ΔΕΑ κατά το 2026 και θα συμβάλει στις προσπάθειες εντοπισμού, εκταφής, ταυτοποίησης και επιστροφής των λειψάνων αγνοουμένων στις οικογένειές τους.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρτσιώτης εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του UNDP, σημειώνοντας ότι αυτή ενισχύει περαιτέρω το ανθρωπιστικό έργο της ΔΕΑ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα των αγνοουμένων παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συνέχιση των εργασιών της ΔΕΑ μέχρι την ταυτοποίηση και του τελευταίου αγνοουμένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για αξιοπρεπή ταφή 1.069 αγνοούμενοι από τις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τη ΔΕΑ και τις προσπάθειες όλων όσοι εργάζονται για την εκπλήρωση της σημαντικής ανθρωπιστικής της αποστολής, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ