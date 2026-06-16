Η ώρα της αλήθειας για το «Κράτος Μαφία» - Ανακοινώσεις σήμερα από την ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς

Επιτέλους, έφτασε η ώρα. Μετά από δυόμισι χρόνια ερευνών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, θα μάθουμε σήμερα λίγο πριν από το μεσημέρι, κατά πόσον ευσταθούν οι βαρύτατες καταγγελίες περί διαφθοράς που καταλογίζει στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο πρώην συνεργάτης του, Μακάριος Δρουσιώτης. Σήμερα θα γνωρίζουμε κατά πόσον ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο πλέον διεφθαρμένος Πρόεδρος που έχει περάσει από τον τόπο μας, όπως τον εμφανίζει ο Μακάριος Δρουσιώτης, ή πρόκειται για το μεγαλύτερο θύμα ενός συκοφάντη και μυθομανή, όπως επανειλημμένα έχει χαρακτηρίσει ο Νίκος Αναστασιάδης, τον Μακάριο Δρουσιώτη. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση σ...