Επιτέλους, έφτασε η ώρα. Μετά από δυόμισι χρόνια ερευνών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, θα μάθουμε σήμερα λίγο πριν από το μεσημέρι, κατά πόσον ευσταθούν οι βαρύτατες καταγγελίες περί διαφθοράς που καταλογίζει στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο πρώην συνεργάτης του, Μακάριος Δρουσιώτης. Σήμερα θα γνωρίζουμε κατά πόσον ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο πλέον διεφθαρμένος Πρόεδρος που έχει περάσει από τον τόπο μας, όπως τον εμφανίζει ο Μακάριος Δρουσιώτης, ή πρόκειται για το μεγαλύτερο θύμα ενός συκοφάντη και μυθομανή, όπως επανειλημμένα έχει χαρακτηρίσει ο Νίκος Αναστασιάδης, τον Μακάριο Δρουσιώτη. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση σ...
Η ώρα της αλήθειας για το «Κράτος Μαφία» - Ανακοινώσεις σήμερα από την ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς
Σήμερα το πρωί, και προτού δώσει στη δημοσιότητα τα ευρήματά της, η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα ενημερώσει σχετικά τον Νίκο Αναστασιάδη και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους, ώστε να λάβουν γνώση των ευρημάτων απευθείας από την ίδια και όχι μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
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