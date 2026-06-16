Οι 15 πρώην αξιωματούχοι, δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία και τέως αξιωματικός της Αστυνομίας που θα ερευνηθούν για διαφθορά - Διαβάστε την ανακοίνωση της  Αρχής κατά της Διαφθοράς

Το πολυαναμενόμενο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες του βιβλίου «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη δόθηκε στη δημοσιότητα, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια.

Με βάση την ανακοίνωση της Αρχής, επιβάλλεται να ελεγχθούν για ενδεχομενα αδικηματα διαφθοράς οι εξής:

1. ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις

(β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

(γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 7

2. ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΜΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

3. ΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

4. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

5. ΡΙΚΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΤΕΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις

Σύνολο περιπτώσεων: 2

6. ΧΑΡΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους, ως η Παράγραφος 61: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

7. Α. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε

(α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση

(β) Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ως η Παράγραφος 60: 1 περίπτωση

(γ) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 3

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

9. ΝΤΜΙΤΡΙ ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΦ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

10. ΑΝΔΡΕΑΣ Χ΄΄ΚΥΡΙΑΚΟΣ, δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

11. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

(α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση

(β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

12. ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

13. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

14. ΕΥΑ ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΤΕΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟ.Κ.Α.Σ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση

(β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 2

15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΤΕΩΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση

Σύνολο περιπτώσεων: 1

Διαβάστε αυτούσιο το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς εδώ: