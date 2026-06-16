O Ρώσος ολιγάρχης, το διαζύγιο και η σύλληψη της Ριμπολόβλεβα - Τι λέει το πόρισμα για τον ρόλο Αναστασιάδη, Ρίκκου και Σωτηριάδη

Ενδείξεις για ενδεχόμενα αδικήματα εμπορίας επιρροής καταγράφει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο κεφάλαιο της έρευνας που αφορά τη σύλληψη της Ελένας Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της πολύχρονης δικαστικής και περιουσιακής διαμάχης της με τον πρώην σύζυγό της, Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάστηκαν ισχυρισμοί περί συντονισμένης επιχείρησης που φέρεται να οργανώθηκε με σκοπό τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο, στο πλαίσιο των διαφορών που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία διαζυγίου και τη διεκδίκηση μέρους της περιουσίας του Ρώσου επιχειρηματία.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν τη διερεύνηση ενδεχόμενων πράξεων διαφθοράς και ειδικότερα εμπορίας επιρροής.

Στο πόρισμα κατονομάζεται ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος ως πρόσωπο που φέρεται να παρείχε ή να διευκόλυνε την παροχή αθέμιτου πλεονεκτήματος σε πρόσωπα που είχαν ή φέρονταν να έχουν επιρροή στη λήψη αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

Παράλληλα, ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ φέρεται, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, να προσέφερε ή να παρείχε αθέμιτο πλεονέκτημα με στόχο την άσκηση επιρροής σε πρόσωπα που μπορούσαν να επηρεάσουν κρατικές αποφάσεις σχετιζόμενες με την υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η Αρχή αναφέρει ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι φέρεται να λειτούργησε ως πρόσωπο που αποδέχθηκε αθέμιτο πλεονέκτημα προκειμένου να ασκήσει ή να προτείνει ότι θα ασκήσει ανάρμοστη επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

Το πόρισμα καταγράφει επίσης ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για τον τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου και τον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη σε σχέση με την υπόθεση.