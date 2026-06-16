Κτηνιατρικός Σύλλογος: Συναγερμός για την παράνομη πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει εκ νέου συνεχιζόμενη παράνομη διακίνηση και πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και επιχειρήσεις, κάνοντας λόγο για «παρατεταμένη αδράνεια των αρμόδιων αρχών» παρά τις επανειλημμένες σχετικές καταγγελίες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει ότι «το φαινόμενο όχι μόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, γεγονός που αναδεικνύει την έλλειψη αποτελεσματικής ανταπόκρισης και ελέγχου εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών».

Όπως σημειώνει, «η πώληση ή η διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων από μη αδειοδοτημένα πρόσωπα συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και ενδέχεται να αποτελεί ποινικό αδίκημα».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, τα σκευάσματα αυτά διατίθενται παράνομα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, καταστημάτων ειδών κατοικίδιων, χώρων καλλωπισμού ζώων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης, συχνά χωρίς κτηνιατρική συνταγή ή επίβλεψη.

Παράλληλα, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η ανεξέλεγκτη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ζώων, όπως λανθασμένη δοσολογία, σοβαρές παρενέργειες, ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, αλλά και καθυστέρηση στην ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν άμεσα τη νομοθεσία και να προχωρήσουν στους αναγκαίους ελέγχους και διώξεις, ώστε να τερματιστεί μια παράνομη πρακτική που θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

ΚΥΠΕ