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Νύχτα τρόμου για διανομέα στην Επισκοπή: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με μαχαίρια και τον λήστεψαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 31χρονος πήγαινε για παράδοση φαγητού όταν τρία πρόσωπα τον προσέγγισαν και του άρπαξαν μοτοσικλέτα, χρήματα και κινητά τηλέφωνα

Θύμα ληστείας έπεσε 31χρονος διανομέας φαγητού χθες βράδυ στην Επισκοπή, όταν τρία κουκουλοφόρα πρόσωπα τον προσέγγισαν και, υπό την απειλή μαχαιριών, του απέσπασαν τη μοτοσικλέτα, χρήματα και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.45 χθες βράδυ, όταν 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε μοτοσικλέτα σε περιοχή της Επισκοπής, με σκοπό την παράδοση παραγγελίας. Μαζί του στη μοτοσικλέτα επέβαινε και δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διαδρομή, τους προσέγγισαν τρία πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες. Υπό την απειλή μαχαιριών, οι δράστες έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

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