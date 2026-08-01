Σε εξέλιξη αστυνομική και εσωτερική διερεύνηση, λέει ο ΟΚΥπΥ για την αντιμετώπιση 4χρονου

Σε σχέση με την καταγγελία που αφορά την αντιμετώπιση τετράχρονου παιδιού ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο αστυνομική διερεύνηση και ήδη λήφθηκαν καταθέσεις, όσο και εσωτερική διερεύνηση.

Σε ενημέρωση του σε σχέση με την καταγγελία και με αφορμή τη συνέχιση δημόσιων τοποθετήσεων και αναφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – όπως αναφέρει- ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι «για το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική διερεύνηση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις, μεταξύ άλλων, από το εμπλεκόμενο προσωπικό».

Παράλληλα, αναφέρει, «συνεχίζεται η εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους ισχύοντες κανονισμούς του Οργανισμού».

Περαιτέρω, ο ΟΚΥπΥ επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, «είναι σημαντικό να διαφυλάσσονται οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, περιλαμβανομένου του τεκμηρίου της αθωότητας, μέχρι την ολοκλήρωση των αρμόδιων διαδικασιών».

Ο Οργανισμός, όπως αναφέρει, «συνεργάζεται πλήρως και παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στις αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ανεξάρτητης έρευνας». Ταυτόχρονα, προστίθεται στην ανακοίνωσή του, διαβεβαιώνει ότι, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου με διαπιστευμένες υπηρεσίες και αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, εφαρμόζει απαρέγκλιτα μηχανισμούς που εγγυώνται την άμεση, αμερόληπτη και αντικειμενική διερεύνηση κάθε ισχυρισμού ή καταγγελίας.

Αναφέρει, τέλος, ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας των δικαιωμάτων τόσο των ασθενών όσο και των λειτουργών υγείας, διασφαλίζοντας ότι κάθε καταγγελία διερευνάται με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς παρεμβάσεις».

ΚΥΠΕ