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Μπαράζ πυρκαγιών από τη Δρούσια μέχρι το Προδρόμι και νέα φωτιά στις Αρόδες
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Αυγόρου: Ηλικιωμένος Βρετανός εκτιμάται ότι είναι ο νεκρός στο φλεγόμενο όχημα - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας

Νέα στοιχεία προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της απανθρακωμένης σορού που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Αυγόρου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για ηλικιωμένο Βρετανό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου του.

Η σορός εντοπίστηκε έξω από αυτοκίνητο σε χωματόδρομο στην περιοχή, όπου γύρω στις 10:00 το πρωί είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η εικόνα που σχηματίζουν οι Αρχές παραπέμπει εκ πρώτης όψεως σε ατύχημα, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η φωτιά στο όχημα.

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