Κατεβάζουν ρολά οι εργαζόμενοι στο ΡΙΚ - Τα βάζουν με διεύθυνση και διοίκηση

Οι 3 συντεχνίες του ΡΙΚ έλαβαν την απόφαση να προχωρήσουν με απεργιακά μέτρα την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 20:00-21:00 διεκδικώντας πλέον δυναμικά την ουσιαστική αντιμετώπιση των συσσωρευμένων ανεπίλυτων εργασιακών θεμάτων του οργανισμού.

Ως εργαζόμενοι θέλουμε να καταδείξουμε την απογοήτευση μας κατά μίας αναποτελεσματικής διεύθυνσης και διοίκησης. Μία διεύθυνση με μειωμένα αντανακλαστικά, που απλά δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού, καθώς και ένα κατακερματισμένο Δ.Σ με δήθεν καλές προθέσεις, ανίκανο όμως να αντιληφθεί τις τομές που πρέπει να γίνουν ώστε να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις. Βάσιμα εργασιακά θέματα τα οποία οδηγούνται για επίλυση παραμένουν στάσιμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θέματα συλλογικής φύσεως τα οποία κατέληξαν σε μεσολάβηση στο Υπουργείο Εργασίας και τα οποία έπρεπε να τύχουν μίας άλλης, κατά προτεραιότητας διαχείρισης, εκ μέρους της διεύθυνσης, ακόμα και αυτά παραμένουν στο συρτάρι. Στις εκκλήσεις μας για διάλογο και κατάληξη των ανοικτών θεμάτων εισπράττουμε «το αναπάντητο », συνήθης πρακτική των διοικούντων.

Πέραν της έλλειψης σεβασμού προς το προσωπικό, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων διαπιστώνουμε εκ μέρους της διοίκησης έλλειψη γνώσης, βούλησης, μεθοδικότητας, οργάνωσης, προγραμματισμού. Δεν είναι τυχαίο που σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την συμφωνία (7ης Μαρτίου 2025) για επίλυση των συνταξιοδοτικών θεμάτων του ΡΙΚ, εξακολουθούμε να έχουμε συνταξιούχους που δεν έχουν λάβει τα πλήρη συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Τα άλλα εργασιακά θέματα, μικρότερα σε βαρύτητα, λαμβάνουν παρόμοιας αντιμετώπισης. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να απαριθμήσουμε όλα τα συλλογικά ή και ατομικά θέματα που είναι ενώπιον του οργανισμού. Ως συντεχνίες, διεκδικούμε να δημιουργηθεί το εργασιακό πλαίσιο διοίκησης που θα καταστήσει το δημόσιο αυτό οργανισμό παραγωγικό και ωφέλιμο. Αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε στο έσχατο μέτρο της απεργίας, για να διαφυλάξουμε όχι μόνο τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό.

Καλούμε την Πολιτεία όπως εγκύψει και κατανοήσει εις βάθος τις παθογένειες του οργανισμού και λάβει τα δέοντα μέτρα. Το ΡΙΚ, ως ιδέα, ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση του τόπου αξίζει ενός καλύτερου παρόντος και ενός καλύτερου μέλλοντος. Αναζητούμε ως εργαζόμενοι αλλά και ως πολίτες μία διοίκηση που να έχει την γνώση, αλλά κυρίως την ικανότητα να δώσει στο ΡΙΚ κατεύθυνση και όραμα.