Χωρίς κράνος, με αλκοόλ και θετικός σε ναρκωτικά: Καταδιώχθηκε, χτύπησε αστυνομικό και έχασε την άδεια οδήγησης του 25χρονος

Υπόθεση σοβαρών τροχαίων και ποινικών αδικημάτων διερευνά η Αστυνομία εναντίον 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην επαρχία Αμμοχώστου, μετά από τροχονομικό έλεγχο που εξελίχθηκε σε επεισοδιακό περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, μέλη του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Παραλιμνίου και Δερύνειας, όταν αντιλήφθηκαν τον 25χρονο να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς προστατευτικό κράνος.

Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και άλλαξε πορεία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας αστυνομικός χτυπήθηκε από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ στη συνέχεια η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα της μοτοσικλέτας έναν σπαστήρα με ίχνη φυτικής ύλης, που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη.

Ο 25χρονος υποβλήθηκε επίσης σε έλεγχο αλκοόλης, με ένδειξη 21 μg%, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι μέχρι 9 μg%. Παράλληλα, εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου εξετάστηκε και έλαβε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο εξετάστηκε και ο αστυνομικός που τραυματίστηκε, ο οποίος επίσης έλαβε εξιτήριο.

Μετά την ολοκλήρωση των αστυνομικών ανακρίσεων, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου. Παράλληλα, του επιδόθηκε επιστολή αναστολής της άδειας οδήγησής του.

Τις εξετάσεις συνεχίζουν ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου και η ΥΚΑΝ Αμμοχώστου.