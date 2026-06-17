€10.250 για τo Σύνδεσμο Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση, Our Style Rocks 3 – Fashion Show 2026, που διοργανώθηκε από τo Ladies Circle 5 Pafos και Tangent Club 5 Pafos στα γραφικά δρομάκια της Λαϊκής Γειτονιάς Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση ένωσε δυνάμεις από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων και της κοινωνικής προσφοράς, με τη συμμετοχή μπουτίκ, σχεδιαστών μόδας, χορηγών, συνεργατών, εθελοντών και δεκάδων μοντέλων, οι οποίοι συνέβαλαν αφιλοκερδώς στη δημιουργία μιας μοναδικής βραδιάς με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Άντζελα Δρουσιώτου για τον γενικό συντονισμό της βραδιάς, τον DJ FOULIDES.K για την μουσική επιμέλεια και τον Andrea Christofi (Mr Toumperleki) για την live εμφάνιση. Μέσα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και τη συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων, συγκεντρώθηκε το ποσό των €10.250, το οποίο δόθηκε για την ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου «Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις – Γιώργος Ψαράς – Round Table».

Όπως αναφέρεται το «Our Style Rocks» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που συνδυάζει τη μόδα με τη φιλανθρωπία, αποδεικνύοντας ότι όταν η δημιουργικότητα συναντά την προσφορά, τα αποτελέσματα μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στις ζωές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Οι διοργανώτριες εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν την εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της.