Εισαγγελικό Συμβούλιο για το «Κράτος Μαφία» - Η πρώτη φορά που λειτούργησε και το «ντροπή» του Κώστα Κληρίδη

Από τους εισαγγελείς της Νομικής Υπηρεσίας αποτελείται το Εισαγγελικό Συμβούλιο που συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης για του αναθέσει την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης αποφάσισαν να εξαιρεθούν από τον χειρισμό του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, «ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα, λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τόσο δεδομένης της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέως Πρόεδρο όσο και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων». Επίσης, «ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Α. Αγγελίδης αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη διαδικασία θα απέχει και η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, κα Έλενα Κλεόπα, διότι κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

Εισαγγελικό Συμβούλιο για πρώτη φορά

Νομικοί κύκλοι δήλωσαν στον «Π» ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη στην υπόθεση του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου μετά το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Παναγιώτη Καλλή το 2015.

Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την περίοδο ο Ρίκκος Ερωτοκρίκου προέβη σε καταγγελίες κατά του Κώστα Κληρίδη. Η καταγγελία του τότε Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα τέθηκαν ενώπιον του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος είχε πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτά τα ζητήματα και πως πρέπει να τα εξετάσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Κάτι που έθιξε τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, διότι θεώρησε πως ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να είχε απορρίψει την καταγγελία και όχι να δηλώνει ότι πρέπει να εξεταστούν από τον Γενικό Εισαγγελέα. Σε αυτό το πλαίσιο είπε ο τότε Γενικός Εισαγγελέας και το περίφημο «ντροπή».

Επειδή λοιπόν οι καταγγελίες του Ρίκκου Ερωτοκρίτου αφορούσαν τον Κώστα Κληρίδη και άρα δεν μπορούσαν να εξεταστούν από τον ίδιο αλλά ούτε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που ήταν ο καταγγέλλοντας, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας είχε λάβει την απόφαση να εξουσιοδοτήσει τους τότε εισαγγελείς της Δημοκρατίας για να χειριστούν το θέμα. Έτσι σχηματίστηκε το λεγόμενο Εισαγγελικό Συμβούλιο διότι ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε ταυτόχρονο conflict Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό είναι και το προηγούμενο που επικαλέστηκαν τώρα οι Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.

Οι ίδιοι νομικοί κύκλοι τόνισαν ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο δεν είναι θεσμοθετημένο ως θεσμός αλλά δημιουργήθηκε άτυπα από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη. Αποτελείται, τόνισαν, από τους Εισαγγελείς της Δημοκρατίας που είναι οι πλέον υψηλόβαθμοι στη Νομική Υπηρεσία μετά τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

Οι ανησυχίες

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι δικηγόροι για το ενδεχόμενο το Εισαγγελικό Συμβούλιο να καθοδηγείται από τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα κατά τρόπο έμμεσο, οι νομικοί κύκλοι ανέφεραν ότι οι Εισαγγελείς της Δημοκρατίας βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα και δεν αναμένουν οποιαδήποτε προαγωγή ώστε να υπόκειται στον έλεγχο κάποιου ανώτερου και να προσμένουν οι ίδιοι σε κάτι. Πρόσθεσαν ότι «θεωρητικά αυτό πάντοτε μπορεί να συμβεί αλλά θεωρείται ακραίο να διακινδυνεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας κάτι τέτοιο και ούτε θεωρείται ότι οι Εισαγγελείς είναι δικά του άτομα».