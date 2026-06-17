Axios: Εξετάζεται ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ακόμη και σήμερα

Το ενδεχόμενο να υπογραφεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, Τετάρτη, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξετάζουν οι δύο πλευρές και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο διπλωματική πηγή από μία από τις διαμεσολαβήτριες χώρες και δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών, εξετάζεται η επίσπευση της διαδικασίας αντί της προγραμματισμένης δια ζώσης υπογραφής που έχει οριστεί για την Παρασκευή.

Εφόσον προχωρήσει το συγκεκριμένο σενάριο, το μνημόνιο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή οι πρόνοιες της συμφωνίας που αφορούν το Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να δώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, η επίσπευση του χρονοδιαγράμματος αποσκοπεί στο να ανοίξει νωρίτερα το Στενό του Ορμούζ, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, το Axios αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για να δημοσιοποιήσει το κείμενο του μνημονίου.

Ωστόσο, δεύτερη πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων υποστήριξε ότι ήταν η ιρανική πλευρά που ζήτησε να μην υπάρξει δημοσιοποίηση του κειμένου πριν από την επίσημη υπογραφή, απορρίπτοντας ότι η στάση του Λευκού Οίκου υπαγορεύεται από εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη αλλαγή της ημερομηνίας υπογραφής, ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

Το Axios σημειώνει ακόμη ότι, ανεξάρτητα από το πότε θα υπογραφεί το μνημόνιο, η προγραμματισμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών υπό τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία, με αντικείμενο την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο, το Axios αναφέρει ότι ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε πως η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά την Κυριακή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, διπλωματική πηγή διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια υπογραφή, ενώ η δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ηλεκτρονική υπογραφή και ότι η διαδικασία που εξετάζεται τώρα θα αποτελούσε μια δεύτερη υπογραφή, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται δύο διακριτά στάδια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν η συμφωνία υπογραφεί νωρίτερα από την Παρασκευή, ενδέχεται να επισπευσθεί και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ και της άρσης του αμερικανικού αποκλεισμού.