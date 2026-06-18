Πυρκαγιά στην Κισσόνεργα έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σπαρτά στην κοινότητα Κισσόνεργας, στην επαρχία Πάφου.

Η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 15:13, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγειας να ανταποκρίνονται άμεσα, αποστέλλοντας τρία πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:39, προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Από τη φωτιά καταστράφηκε περίπου ένα δεκάριο γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.