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| Κύπρος

Πυρκαγιά στην Κισσόνεργα έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σπαρτά στην κοινότητα Κισσόνεργας, στην επαρχία Πάφου.

Η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 15:13, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πάφου και Υπαίθρου Πέγειας να ανταποκρίνονται άμεσα, αποστέλλοντας τρία πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:39, προτού επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Από τη φωτιά καταστράφηκε περίπου ένα δεκάριο γης καλυμμένο με ξηρά χόρτα και σπαρτά. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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