Σχολικά λεωφορεία: Το 35% κόπηκε στον τεχνικό έλεγχο - Ακατάλληλα οχήματα συνέχισαν να μεταφέρουν μαθητές

Σοβαρά κενά στην ασφάλεια και την εποπτεία των σχολικών λεωφορείων καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε υπόμνημά της με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 35% των σχολικών λεωφορείων που ελέγχθηκαν παγκύπρια σε Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων κρίθηκαν ακατάλληλα. Την ίδια ώρα, το 53% του συνόλου των σχολικών λεωφορείων δεν προσήλθε στον υποχρεωτικό έκτακτο τεχνικό έλεγχο μέχρι την προθεσμία της 28ης Νοεμβρίου 2025.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά οχήματα που μεταφέρουν καθημερινά μαθητές από και προς τις σχολικές μονάδες.

Ακατάλληλα αλλά στους δρόμους

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι πέντε σχολικά λεωφορεία, τα οποία είχαν προηγουμένως κριθεί ακατάλληλα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Αμμόχωστο, συνέχισαν να εκτελούν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών.

Τα λεωφορεία αυτά δεν διέθεταν σε ισχύ το απαιτούμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, συνιστά σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας.

Ερωτήματα για τα ΙΚΤΕΟ

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι 19% των λεωφορείων που κρίθηκαν ακατάλληλα από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΟΜ είχαν προηγουμένως περάσει επιτυχώς από έλεγχο σε ΙΚΤΕΟ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι δύο έλεγχοι έγιναν σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό, κατά την Ελεγκτική Υπηρεσία, δημιουργεί ερωτήματα για την αξιοπιστία και την αυστηρότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τα ΙΚΤΕΟ.

Χωρίς πρόσφατο πιστοποιητικό

Από τα λεωφορεία που προσήλθαν στα ΚΕΜΟ μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025, ποσοστό 14% δεν διέθετε πρόσφατο πιστοποιητικό ΙΚΤΕΟ, όπως προέβλεπαν οι οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπίστηκε στη Λεμεσό, με 22%, ενώ ακολουθούν η Αμμόχωστος με 19% και η Πάφος με 13%.

Χαμηλή συμμόρφωση στις επαρχίες

Σε καμία επαρχία δεν καταγράφηκε πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία για προσέλευση στα ΚΕΜΟ.

Η Λεμεσός είχε το υψηλότερο ποσοστό προσέλευσης, με 70%. Στη Λάρνακα το ποσοστό ήταν 49%, στη Λευκωσία 35%, στην Πάφο 34% και στην Αμμόχωστο 29%.

Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας στον τεχνικό έλεγχο καταγράφηκαν στην Αμμόχωστο, όπου 76% των ελεγμένων λεωφορείων κρίθηκαν ακατάλληλα. Στη Λάρνακα και την Πάφο το ποσοστό ήταν 47%, στη Λεμεσό 39% και στη Λευκωσία 8%.

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων. Μεταξύ άλλων, εισηγείται την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων στα ΙΚΤΕΟ όταν διαπιστώνεται ότι οι έλεγχοι δεν είναι αποτελεσματικοί, αλλά και συνέπειες για τις ανάδοχες εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου.

Ζητά, επίσης, να διασφαλίζεται ότι λεωφορεία που χαρακτηρίζονται ακατάλληλα αποσύρονται άμεσα από τη μαθητική μεταφορά και δεν επιστρέφουν στους δρόμους χωρίς νέο, έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Το Υπουργείο επικαλείται κίνδυνο παράλυσης

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει ότι το ΤΟΜ προχώρησε σε ενέργειες για τη συμμόρφωση των αναδόχων και ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν ποινές.

Ωστόσο, σημειώνει πως η άμεση και καθολική αναστολή πιστοποιητικών καταλληλότητας θα μπορούσε να οδηγήσει πρακτικά σε παράλυση της μαθητικής μεταφοράς, με σοβαρές λειτουργικές και κοινωνικές συνέπειες.

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