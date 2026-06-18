Χριστόφορος Χριστοφή για «Κράτος Μαφία»: «Δεν υπάρχει ασυλία για Αναστασιάδη – Η ΝΥ δεν δεσμεύεται από το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς» (ηχητικό)

Χωρίς ασυλία για τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας και χωρίς τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς να δεσμεύουν τη Νομική Υπηρεσία, περνά πλέον στο επόμενο στάδιο η υπόθεση του «Κράτους Μαφία», όπως εξήγησε ο νομικός και οικοδεσπότης του podcast «Legal Matters» Χριστόφορος Χριστοφή. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ξεκαθάρισε ότι η ασυλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ισχύει μόνο όσο βρίσκεται στο αξίωμα, ενώ μετά την αποχώρησή του δεν υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο για ποινική διερεύνηση, εφόσον προκύπτουν στοιχεία.

Ο κ. Χριστοφή ξεκαθάρισε το ζήτημα της ασυλίας του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Όπως ανέφερε, το Σύνταγμα είναι σαφές: η ασυλία ισχύει μόνο κατά τον χρόνο που κάποιος είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που παύει να κατέχει το αξίωμα, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ασυλία που να αποκλείει ποινική διερεύνηση, εφόσον υπάρχουν στοιχεία.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφή, οι λειτουργοί επιθεώρησης διερεύνησαν ένα τεράστιο υλικό, με δεκάδες ή και εκατοντάδες ισχυρισμούς από το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Στη συνέχεια, η Αρχή μελέτησε το πόρισμα και αποφάσισε ποια ευρήματα θα υιοθετήσει και ποια θα παρουσιάσει στη δημόσια ανακοίνωσή της. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι μπορεί να υπάρχουν σημεία ή ευρήματα στο πλήρες πόρισμα τα οποία δεν υιοθετήθηκαν στην ανακοίνωση.

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Σε σχέση με το επόμενο στάδιο, ο νομικός επισήμανε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν δεσμεύεται καθόλου από τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Αντίθετα, μπορεί να αξιοποιήσει κάποια από τα ευρήματα, να απορρίψει άλλα ή ακόμη και να εντοπίσει μέσα στο πλήρες πόρισμα στοιχεία που η ίδια η Αρχή δεν θεώρησε επαρκή για να στοιχειοθετηθει υπόθεση. Από εκεί και πέρα, εάν διαπιστωθεί εκ πρώτης όψεως διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η υπόθεση μπορεί να δοθεί σε ανακριτές, είτε της Αστυνομίας είτε σε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές.

Ο παράγοντας χρόνος, όπως σημείωσε ο κ. Χριστοφή, παραμένει κρίσιμος ιδίως για τα φορολογικά ζητήματα, αφού τίθεται θέμα χρονικών ορίων σε ελέγχους που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις. Ωστόσο, ο Χριστόφορος Χριστοφή υπογράμμισε ότι ως προς τα ποινικά αδικήματα δεν τίθεται θέμα παραγραφής με τον ίδιο τρόπο.

Η κεντρική του θέση για την υπόθεση είναι πως το ποτήρι πρέπει να ιδωθεί «μισογεμάτο». Όπως είπε, η υπόθεση ξεκίνησε από την έρευνα ενός ιδιώτη ερευνητή, του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος «μάζεψε τα παζλ και τα έβαλε στο τραπέζι». Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, συνέχισε, πήρε αυτά τα κομμάτια και τα έβαλε σε «κορνίζα», παρουσιάζοντας πλέον μια συνολική εικόνα για την υπόθεση.

Ο κ. Χριστοφή στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο ευρήματα που, κατά την άποψή του, έχουν μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Το πρώτο αφορά τη Focus Maritime, για την οποία, όπως ανέφερε, η Αρχή καταγράφει ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο «εξαγόραζε το πολιτικό προσωπικό στην Κύπρο». Το δεύτερο αφορά τη σχέση του τέως Προέδρου, Νίκου Αναστασιάδη με το πρώην δικηγορικό του γραφείο, θέμα για το οποίο, όπως είπε, υπάρχουν ευρήματα που έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια θέση ότι δεν είχε σχέση με το γραφείο του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Χριστοφή τόνισε ότι δεν υπάρχει μόνο η ποινική πτυχή μιας υπόθεσης, αλλά και η πολιτική. Και αυτό, όπως είπε, πρέπει να συζητηθεί όχι με στόχο απλώς την απόδοση κομματικών ευθυνών, αλλά για να δει η κοινωνία πώς βελτιώνεται θεσμικά.