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Συναγερμός στις Κεντρικές Φυλακές για drone με ύποπτο αντικείμενο - Κατασχέθηκαν πακέτο και συσκευή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου, η οποία παρέλαβε τα τεκμήρια για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης.

Νέα απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις Κεντρικές Φυλακές με τη χρήση drone εντοπίστηκε και αποτράπηκε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται, το σύστημα αντιμετώπισης drones που βρίσκεται σε λειτουργία στο σωφρονιστικό ίδρυμα εντόπισε drone το οποίο μετέφερε πακέτο προς τις Κεντρικές Φυλακές. Τόσο το drone όσο και το πακέτο κατασχέθηκαν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φυλακών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου, η οποία παρέλαβε τα τεκμήρια για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημειώνει ότι η νέα αυτή περίπτωση επιβεβαιώνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα του συστήματος αντιμετώπισης drones, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των Κεντρικών Φυλακών.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται, είναι η αποτροπή παράνομης εισαγωγής κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

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