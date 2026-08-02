Επανέρχεται ο Καρούσος για τον ανασχηματισμό - Το μήνυμα στα στελέχη του ΔΗΣΥ

Νέα παρέμβαση για τα σενάρια συμμετοχής στελεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού στον επικείμενο ανασχηματισμό έκανε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, καλώντας όσους ακούγονται για υπουργοποίηση να τοποθετηθούν δημόσια.

Ο κ. Καρούσος, ο οποίος είχε ήδη αντιδράσει έντονα στις πληροφορίες που θέλουν πρόσωπα προερχόμενα από τον ΔΗΣΥ να βρίσκονται στο πλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας για το νέο κυβερνητικό σχήμα, επανήλθε στο θέμα, αυτή τη φορά ζητώντας από τα ίδια τα στελέχη να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Αυτούσια η ανάρτησή του

Όσα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ακούγονται δημόσια για συμμετοχή στον επικείμενο ανασχηματισμό δεν μπορούν να συνεχίσουν να σιωπούν.

Αν ενδιαφέρονται, ας έχουν το θάρρος να το δηλώσουν δημόσια.

Αυτό που προσωπικά θα ήθελα να ακούσω είναι:

«Δέχθηκα πρόταση, αλλά επειδή σέβομαι την παράταξή μου, τους συναγωνιστές μου και την εντολή που μου έδωσαν οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, αρνήθηκα»

Αυτό, κατά την άποψή μου, θα ήταν μια στάση πολιτικής συνέπειας και σεβασμού.

Τώρα, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες, αναμένουμε...

Τα ονόματα που ακούγονται

Η νέα παρέμβαση Καρούσου έρχεται ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει φουντώσει η φημολογία για επικείμενο ανασχηματισμό, με δημοσιεύματα να φέρουν στο προσκήνιο και πρόσωπα από τον χώρο του ΔΗΣΥ. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται είναι αυτά της Τίνας Παύλου και του Χρίστου Αγγελίδη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ενώ σενάρια υπάρχουν και για αλλαγές και μετακινήσεις σε σειρά υπουργείων και υφυπουργείων.