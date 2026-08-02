Έκρηξη στην καρδιά της Μόσχας - Γυναίκα με αυτοσχέδιο μηχανισμό προσπάθησε να μπει σε εστιατόριο

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 21 τραυματίες από την έκρηξη μιας αυτοσχέδιας βόμβας που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, κοντά σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι αρχές, μετά από ανεπιβεβαίωτες εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η επίθεση σχετιζόταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες που κατασκευάστηκαν την εποχή του Στάλιν στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Εθνική Επιτροπή της Ρωσίας κατά της Τρομοκρατίας (NAK) ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί κι έφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, όταν τη σταμάτησε ένας φρουρός ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη ΝΑΚ, η γυναίκα, ο φρουρός κι ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.

Η τηλεόραση REN TV επικαλέστηκε την Κυριακή μία πηγή που δήλωσε ότι δύο άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η ίδια τηλεόραση μετέδωσε ότι έξι άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση.

ΚΥΠΕ