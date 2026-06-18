Τελωνεία: 43.000 τσιγάρα σε βαλίτσες στο Αεροδρόμιο Πάφου - Φυτοφάρμακα από τα κατεχόμενα στον Αστρομερίτη

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου και φυτοφαρμάκων στο Σ.Δ. Αστρομερίτη Ζώδιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων στις 17/6/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν ζευγάρι 2 Βρετανών επιβατών ηλικίας 29 και 27 χρόνων αντίστοιχα, πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Μπέρνμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου με το 4χρονο παιδί τους, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις 3 αποσκευές του ζεύγους εντοπίστηκαν συνολικά 215 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία (από 70 κούτες στις δύο αποσκευές και 75 αποσκευές στην τρίτη).

Οι επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €12,900 ευρώ.

Επίσης χθες, στις 17/6/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Αστρομερίτη-Ζώδιας, κατά την διάρκεια των συνήθων ελέγχων οχημάτων, εντόπισαν σε όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος ποσότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία απαγορεύεται να διακινηθούν από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Συγκεκριμένα στο όχημα εντοπίστηκαν 1 συσκευασία υγρού φυτοφαρμάκου των 1000ml και 1 συσκευασία σε σκόνη των 400gr., τα οποία και κατασχέθηκαν για να ακολουθήσει η διαδικασία καταστροφής τους.