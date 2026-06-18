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Τραγωδία στη Λευκωσία: 29χρονος απεβίωσε στο νοσοκομείο - Έκλεψε αυτοκίνητο και ενεπλάκη σε τροχαίο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού – Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε τα ξημερώματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες μετά τον θάνατο 29χρονου στη Λευκωσία, ο οποίος είχε προηγουμένως εντοπιστεί από την Αστυνομία και μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από καταγγελία για κλοπή οχήματος και τροχαία σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 15:15 το απόγευμα χθες καταγγέλθηκε ότι ύποπτο πρόσωπο εισήλθε σε υποστατικό στη Λευκωσία και φέρεται να έκλεψε όχημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 15:30, λήφθηκε πληροφορία για τροχαία σύγκρουση στη λεωφόρο Ευαγόρου, όπου όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο στο πεζοδρόμιο. Στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει το σημείο.

Στη συνέχεια, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε περιοχή της Λευκωσίας 29χρονο άνδρα, ο οποίος φαινόταν να χρειάζεται βοήθεια και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για ιατρικές εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία ότι ο 29χρονος ήταν το πρόσωπο που οδηγούσε το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο, ενώ διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Για σκοπούς νοσηλείας, ο 29χρονος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς παρουσίασε αναπνευστική ανεπάρκεια και καταπληξία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Λίγο πριν τις 03:00 τα ξημερώματα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο ότι ο 29χρονος απεβίωσε.

Έχει ήδη προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροτομής από ιατροδικαστή, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, τον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας και το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας.

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