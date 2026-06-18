Αγανάκτηση στην Πάφο: Ζημιές και βανδαλισμοί σε μουσείο – Απειλεί με εξώδικα ο δημαρχεύων, ανεξαρτήτως ηλικίας (εικόνες)

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου εκφράζει έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση για τα συνεχιζόμενα φαινόμενα βανδαλισμού στον χώρο του Μουσείου Ιστορικής Τεκμηρίωσης, που στεγάζεται στον παλαιό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου και αποτελεί ένα σημαντικό έργο πολιτιστικής κληρονομιάς για την πόλη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, παρά το γεγονός ότι το έργο δεν έχει ακόμη εγκαινιαστεί, άτομα που χρησιμοποιούν σκούτερ, σκέιτμπορντ και άλλα μέσα εισέρχονται στον χώρο, προκαλώντας φθορές σε μάρμαρα, γωνίες, κάγκελα και άλλες εγκαταστάσεις.

Ο κ. Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν προορίζεται για τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά αποτελεί χώρο πολιτισμού και ιστορικής μνήμης που απαιτεί σεβασμό από όλους τους πολίτες. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει δώσει σαφείς οδηγίες ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο εντοπίζεται να εισέρχεται στον χώρο και να προκαλεί ζημιές να καταγγέλλεται άμεσα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Κάθε περιστατικό, σημειώνει, θα καταγράφεται και θα προωθείται στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος θα προχωρεί σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξώδικων προστίμων και της διεκδίκησης αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκαλούνται.

Ο δημαρχεύων Πάφου τονίζει ακόμη ότι οι χώροι πολιτισμού δεν μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους καταστροφής και ασέβειας, επισημαίνοντας πως η νεολαία διαθέτει άλλους κατάλληλους χώρους για άθληση και ψυχαγωγία. Καταλήγοντας, ο κ. Ονησιφόρου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλουν στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, τονίζοντας ότι το Μουσείο Ιστορικής Τεκμηρίωσης δημιουργήθηκε με χρήματα των δημοτών και αποτελεί περιουσία ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, η οποία οφείλει να διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές.