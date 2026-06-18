Τραγωδία στη θάλασσα της Ορόκλινης - Πνίγηκαν δύο νεαρές γυναίκες

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όταν δύο νεαρές γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, όπως όλα δείχνουν, από πνιγμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στη θάλασσα μαζί με τουλάχιστον τρία ακόμη φιλικά τους πρόσωπα στην περιοχή της παραλίας Lebay, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι δύο 20χρονες γυναίκες, με καταγωγή από τη Σομαλία, καθώς και ακόμη ένα πρόσωπο, εισήλθαν στη θάλασσα, όπου παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα κοντά στους κυματοθραύστες.

Οι γυναίκες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν παρευρισκόμενα πρόσωπα για διάσωση. Ωστόσο, κατέστη δυνατό να σωθεί μόνο μία από τις δύο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ του ΓΕΕΦ, σκάφος ναυαγοσωστών καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ενεργοποίηση του σχεδίου «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, στις 19:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν δύο ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ, σκάφος ναυαγοσωστών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας, σκάφος του Ναυαγοσωστικού Ομίλου Λάρνακας, καθώς και δύο ασθενοφόρα του ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρεται, τα πληρώματα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με ναυαγοσώστες ανέσυραν τις δύο γυναίκες αναίσθητες από τη θάλασσα, προτού μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους.