Η κυπριακή οικονομία στις καλύτερες της ΕΕ παρά το αντίξοο διεθνές περιβάλλον είπε ο ΥΠΟΙΚ στη συνέλευση του ΣΕΛΚ

Η οικονομία της Κύπρου βρίσκεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς οικονομικών επιδόσεων, παρά το αντίξοο και γεμάτο προκλήσεις διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε χαιρετισμό στην 65η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), το βράδυ της Πέμπτης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής αποτελούν η περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο και η διασφάλιση μιας ανάπτυξης που ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας και δεν αφήνει κανένα πίσω, υπογραμμίζοντας ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026 «συμβάλλει οριζοντίως στην υλοποίηση όλων των στρατηγικών μας στόχων».

Στον χαιρετισμό του στην ΓΣ του ΣΕΛΚ, ο κ. Κεραυνός είπε ότι η Κυβέρνηση θεωρεί τον Σύνδεσμο «ένα πολύτιμο συνεργάτη στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας» και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές αυτές αποτελούν τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Προς τον σκοπό αυτό, όπως είπε, «διαφυλάσσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, προχωρούμε στη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους και ενισχύουμε τα δημοσιονομικά αποθέματα, ώστε να διαθέτουμε την αναγκαία ευελιξία και ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών κραδασμών».

Ανέφερε επίσης ότι δεύτερος στρατηγικός μας στόχος είναι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο.

«Προς αυτή την κατεύθυνση, προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ενισχύουμε την καινοτομία και διαμορφώνουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Κεραυνός είπε ότι «επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας, μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης».

Σημείωσε ότι η πρόσφατη ενεργειακή κρίση κατέδειξε με εμφατικό τρόπο την ανάγκη διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Επιπλέον, ο κ. Κεραυνός είπε ότι τρίτος βασικός στόχος είναι η διασφάλιση μιας ανάπτυξης που ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας και δεν αφήνει κανένα πίσω.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «υλοποιούμε στοχευμένες πολιτικές στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, ενισχύουμε τη μεσαία τάξη και προωθούμε δράσεις που δημιουργούν περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε ότι απτό παράδειγμα κυβερνητικής πολιτικής η οποία συμβάλλει οριζοντίως στην υλοποίηση όλων των στρατηγικών στόχων αποτελεί η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026, για την οποία έχετε συμβάλει και εσείς στη διαμόρφωση της.

«Η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, στηρίζει την οικονομική μεγέθυνση και οδηγεί σε πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση, διατηρεί τις δεσμεύσεις της για συνέχιση των προσπαθειών για απλοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους φορολογούμενους πολίτες, καθώς και μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, μέσω στοχευμένων πολιτικών.

Αναφορικά με τις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτό καταδεικνύεται μέσα από στατιστικά στοιχεία, αφού τα τελευταία τρία χρόνια η Κύπρος κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

Ο κ. Κεραυνός διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι εδώ για να συνεργαστεί στενά με όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών, για να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος.

Συνέχιση μεταρρυθμίσεων για διατήρηση ανταγωνιστικότητας

Εξάλλου, σε ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο οποίος επανεκλέγηκε, τόνισε ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας προϋποθέτει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των θεσμών, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και την προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δυναμική ανάπτυξης, παρά τις σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και πρόσθεσε πως «σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες καταγράφουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η Κύπρος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η ενίσχυση της απασχόλησης, η δημοσιονομική πειθαρχία και η συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία», ανέφερε και πρόσθεσε πως η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται και από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια προχώρησαν σε διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναφέροντας τη χώρα σε ισχυρή επενδυτική βαθμίδα και ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η ανάπτυξη νέων τομέων της οικονομίας, η ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών και η συνεχής αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Βεβαίως, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, οι πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διεθνές εμπόριο και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απαιτούν συνεχή εγρήγορση, προσαρμοστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην φορολογική μεταρρύθμιση του 2025, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι αυτή αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και πρόσθεσε πως ο ΣΕΛΚ συμμετείχε ενεργά καταθέτοντας τεκμηριωμένες εισηγήσεις και αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.

Αναφέρθηκε επίσης στις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Πρόσθεσε ότι οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα και το επάγγελμά μας, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη τη γνώση, την κρίση και την υπευθυνότητα που οφείλουν να χαρακτηρίζουν κάθε επαγγελματία.

Είπε ακόμη ότι ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες και «σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς τομείς της οικονομίας και έναν βασικό παράγοντα δημιουργίας εισοδήματος, απασχόλησης και επενδύσεων».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ είπε ότι η σημασία του επαγγέλματος του ελεγκτή δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και «στον ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και στη δημιουργία του κλίματος εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων».

Εξάλλου, σε ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ Ανδρέας Παπαδάτος είπε ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο και πρόσθεσε πως «η ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία των ανθρώπων του κλάδου και η διεθνής εμπειρία των επαγγελματιών του κάδου, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη χώρα».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι η διατήρηση αυτής της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Ο κ. Παπαδάτος είπε ότι αυτό σημαίνει ότι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της εξειδίκευσης αποτελεί μονόδρομο και πρόσθεσε πως ο ΣΕΛΚ πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως σύγχρονος θεσμός που ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στηρίζει ενεργά την ανταγωνιστικότητα του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, είναι «ιδιαίτερα σημαντικό ο Σύνδεσμος να συνεχίσει να έχει ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις της χώρας».

Καταλήγοντας, ο κ. Παπαδάτος είπε ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να αποτελέσουν μια νέα περίοδο δυναμικής εξέλιξης για τον ΣΕΛΚ. «Μια περίοδο κατά την οποία ο Σύνδεσμος θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως σύγχρονος, εξωστρεφής και ισχυρός θεσμός και μια περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα θα συνεχίσει να εξελίσσεται», κατέληξε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση του καταστατικού μέρους της 65ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ. Κατά την πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οδυσσέας Χριστοδούλου συνεχίζει στη θέση του Προέδρου του ΣΕΛΚ, ενώ ο Ανδρέας Ανδρέου συνεχίζει στη θέση του Αντιπροέδρου.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, οι Κωνσταντίνος Καλλής και Μάριος Δημητριάδης επανεκλέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο για νέα θητεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ