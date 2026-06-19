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| Κύπρος

Νέος πύργος ναυαγοσώστη στην παραλία Καθαρή, συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις από τον Δ. Ιεροκηπιάς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σύμφωνα με τον Δήμο, η συνεχής αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο την προσφορά ποιοτικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Δήμος Ιεροκηπιάς συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες αναβάθμισης της παραλίας Καθαρή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τίμης, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας των λουομένων.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του πύργου ναυαγοσώστη, ένα έργο που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση της παραλίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η συνεχής αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο την προσφορά ποιοτικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής.

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