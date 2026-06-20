«Μαύρο» ξημέρωμα στη Λεμεσό: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με λεωφορείο στον αυτοκινητόδρομο

Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο 29χρονος Δημήτρης Βασιλείου από τη Λεμεσό, έπειτα από τροχαία σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, κοντά στην έξοδο Αγίου Συλά. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα.

Όπως δήλωσε, ο 29χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, όταν, σε σημείο πριν από την έξοδο Αγίου Συλά και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με το πίσω μέρος προπορευόμενου μικρού λεωφορείου, το οποίο οδηγούσε άνδρας ηλικίας 57 ετών.

Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, ο Βασιλείου προσέκρουσε βίαια στο πίσω μέρος του μικρού λεωφορείου που προπορευόταν, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη μοτοσυκλέτα στην άσφαλτο.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, ο 29χρονος έφερε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Παράλληλα, ο 57χρονος οδηγός του μικρού λεωφορείου υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης και ναρκοτέστ, με τα αποτελέσματα και των δύο εξετάσεων να είναι αρνητικά.

Ερωτηθείς κατά πόσο το λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή αν η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο.