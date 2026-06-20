Πρώτο Ιερατικό Συνέδριο του Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου – Σοβαρό πρόβλημα η έλλειψη ιερέων

Την πρώτη του επίσημη συνάντηση με το σύνολο των κληρικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου πραγματοποιεί σήμερα ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, συγκαλώντας το πρώτο Ιερατικό Συνέδριο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το συνέδριο διεξάγεται το πρωί στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον νέο Μητροπολίτη να γνωρίσει από κοντά τους ιερείς της επαρχίας, να ακούσει τους προβληματισμούς τους και να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της ποιμαντικής και διοικητικής του δράσης για τα επόμενα χρόνια.

Στις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρώτη αυτή σύναξη του ιερού κλήρου υπό τη νέα εκκλησιαστική ηγεσία της Πάφου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν το συνέδριο είναι η έλλειψη ιερέων, πρόβλημα που καταγράφεται όχι μόνο στην Πάφο αλλά και σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες της Κύπρου.

Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα αισθητές σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες της επαρχίας, όπου η κάλυψη των ποιμαντικών αναγκών καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος αναμένεται να θέσει το θέμα ως μία από τις βασικές προτεραιότητές του, εξετάζοντας τρόπους ενίσχυσης του κλήρου και κάλυψης των υφιστάμενων κενών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενοριών και των πιστών σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.