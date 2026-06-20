Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πρώτο Ιερατικό Συνέδριο του Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου – Σοβαρό πρόβλημα η έλλειψη ιερέων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σηκώνει μανίκια ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, με πρώτο μεγάλο στοίχημα την αντιμετώπιση της έλλειψης ιερέων στις ενορίες της επαρχίας

Την πρώτη του επίσημη συνάντηση με το σύνολο των κληρικών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου πραγματοποιεί σήμερα ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος, συγκαλώντας το πρώτο Ιερατικό Συνέδριο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το συνέδριο διεξάγεται το πρωί στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον νέο Μητροπολίτη να γνωρίσει από κοντά τους ιερείς της επαρχίας, να ακούσει τους προβληματισμούς τους και να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες της ποιμαντικής και διοικητικής του δράσης για τα επόμενα χρόνια.

Στις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρώτη αυτή σύναξη του ιερού κλήρου υπό τη νέα εκκλησιαστική ηγεσία της Πάφου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν το συνέδριο είναι η έλλειψη ιερέων, πρόβλημα που καταγράφεται όχι μόνο στην Πάφο αλλά και σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες της Κύπρου.

Οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα αισθητές σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες της επαρχίας, όπου η κάλυψη των ποιμαντικών αναγκών καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος αναμένεται να θέσει το θέμα ως μία από τις βασικές προτεραιότητές του, εξετάζοντας τρόπους ενίσχυσης του κλήρου και κάλυψης των υφιστάμενων κενών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενοριών και των πιστών σε ολόκληρη την επαρχία Πάφου.

Tags

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΦΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα