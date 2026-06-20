«Χτύπημα» Βαρσοβίας στον Ζελένσκι: Του αφαιρούν τιμητική διάκριση – Διπλωματική κρίση με φόντο ουκρανική στρατιωτική μονάδα

Ο Πρόεδρος της Πολωνίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, αφού ο τελευταίος προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία μετονομάζοντας μια στρατιωτική μονάδα με το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA) - της εθνικιστικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε σφαγές Πολωνών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η απόφαση του Προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι είναι πιθανό να πυροδοτήσει μια σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που θα φιλοξενηθεί στο Γκντανσκ.

«Υπό το πρίσμα της συγκατάθεσης του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ονομάσει μία από τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας "Ήρωες του UPA" αποφάσισα να ανακαλέσω το Τάγμα του Λευκού Αετού από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ναβρότσκι.

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, απάντησε ότι η απόφαση της Πολωνίας να αφαιρέσει το την τιμητική διάκριση ήταν λάθος. «Η απόφαση να αφαιρεθεί το Τάγμα του Λευκού Αετού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας είναι ένα στρατηγικό λάθος του Προέδρου της Πολωνίας που ωφελεί μόνο τη Μόσχα», έγραψε στο Facebook.

«Λυπούμαστε που αντί να αναζητήσει λύσεις, η πολωνική πλευρά αποφάσισε να κλιμακώσει αυτή τη σύγκρουση σε απαράδεκτο επίπεδο. Κανείς Πρόεδρος άλλης χώρας δεν θα υπαγορεύσει την ιστορία μας», πρόσθεσε.

Ορισμένοι Ουκρανοί θεωρούν τον UPA και τα μέλη του ως ήρωες για την αντίσταση που πρόβαλαν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τη Ναζιστική Γερμανία, και ως σύμβολα του αγώνα του Κιέβου για ανεξαρτησία από τη Μόσχα. Ωστόσο, ο UPA ενεπλάκη επίσης στις σφαγές της Βολυνίας, μια σειρά δολοφονιών από το 1943 έως το 1945, κατά τις οποίες η Πολωνία εκτιμά ότι περίπου 100.000 Πολωνοί σκοτώθηκαν από Ουκρανούς εθνικιστές. Χιλιάδες Ουκρανοί έχασαν επίσης τη ζωή τους σε δολοφονίες αντιποίνων.

Τον Απρίλιο του 2023, η απόδοση αυτής της τιμής στον Ζελένσκι από τον τότε Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, είχε θεωρηθεί ως η ανώτατη έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρόσφατη απόφαση του Ζελένσκι προκάλεσε σάλο σε όλο το πολιτικό φάσμα της Πολωνίας. Εμφανώς ταραγμένος, ο φιλοευρωπαίος Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την χαρακτήρισε «ανησυχητική». Στη συνέχεια, κάλεσε τους δύο Προέδρους «να βρουν έναν καλύτερο τρόπο από την ανταλλαγή πληγμάτων για να εκτονωθεί η ένταση», αλλά παράλληλα κάλεσε το Κίεβο να αναλάβει την ευθύνη για τη δημιουργία της κρίσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ