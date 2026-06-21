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BBC: Πέθανε ο Ντέιβιντ Χάντερ, ο Βρετανός που καταδικάστηκε για τον θάνατο της γυναίκας του στην Τρεμιθούσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με το BBC, ο Hunter βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε οίκο ευγηρίας, ενώ τελικά έφυγε από τη ζωή ενώ νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο στην Κύπρο μετά από μόλυνση

Πέθανε ο 78χρονος Ντέιβιντ Χάντερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον θάνατο της συζύγου του, Janice Hunter, το 2021 στην Τρεμιθούσα.

Ο David Hunter, 78 ετών, από το Northumberland της Βρετανίας, καταδικάστηκε για την ανθρωποκτονία της 74χρονης συζύγου του και είχε εκτίσει ποινή 19 μηνών φυλάκισης.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι προχώρησε στον πνιγμό της γυναίκας του έπειτα από επίμονη επιθυμία της, η οποία έπασχε από προχωρημένο καρκίνο του αίματος και βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση υγείας,  όπως αναφέρεται σε βρετανικά δημοσιεύματα.

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Σύμφωνα με το BBC, ο Hunter βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε οίκο ευγηρίας, ενώ τελικά έφυγε από τη ζωή ενώ νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο στην Κύπρο μετά από μόλυνση.

Η κόρη του, Lesley Cawthorne, δήλωσε στο BBC: «Ήταν ένας καλός, ευγενικός άνθρωπος και ο καλύτερος πατέρας, που λείπει πολύ από την οικογένεια και τους φίλους του».

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