Δ. Ακάμα:Τιμά τους ήρωες των Βαλκανικών Πολέμων

Στους εορτασμούς για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και του Κιλκίς συμμετέχει αντιπροσωπεία του Δήμου Ακάμα, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές και ήρωες των Βαλκανικών Πολέμων, οι οποίοι με τις θυσίες και την αυταπάρνησή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην απελευθέρωση και την εθνική ολοκλήρωση του Ελληνισμού.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον συγχωριανό Γεώργιο Αργυρίου, ο οποίος διακρίθηκε στα πεδία των μαχών των Βαλκανικών Πολέμων, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική και εθνική ιστορία.

Η ανδρεία και η προσφορά του αποτελούν μέχρι σήμερα πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Ακάμα υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η απόδοση τιμών στους ήρωες του έθνους συνιστούν ύψιστο χρέος, ιδιαίτερα απέναντι στις νεότερες γενιές, ώστε να παραμένουν ζωντανές η ιστορική συνείδηση και η εθνική κληρονομιά.