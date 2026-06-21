Μια ανώνυμη διέξοδος για παιδιά σε κίνδυνο - Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για ανηλίκους θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και online βίας

Φανταστείτε ένα παιδί που μόλις έλαβε μια φωτογραφία που δεν θα έπρεπε. Έναν έφηβο που πιέζεται να στείλει προσωπικές φωτογραφίες. Έναν νέο άνθρωπο που απειλείται από κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Σε τέτοιες στιγμές, τα περισσότερα παιδιά δεν ζητούν τη βοήθεια των γονιών τους. Δεν απευθύνονται σε κάποιον δάσκαλο. Ανοίγουν τον υπολογιστή και ψάχνουν, σιωπηλά, ελπίζοντας για κάποια διέξοδο. Ευτυχώς, πλέον το Help4U είναι εκεί.

Τι είναι το Help4U

Το Help4U είναι μια δωρεάν, ανώνυμη ευρωπαϊκή πλατφόρμα, φτιαγμένη ειδικά για παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης ή εκβιασμού στο διαδίκτυο. Τη δημιούργησε η Europol σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και ειδικούς για την προστασία των παιδιών. Ξεκίνησε με μια απλή παραδοχή: ότι ένα παιδί που δεν είναι έτοιμο να μιλήσει σε κάποιον ενήλικα ενδεχομένως να είναι έτοιμο να ζητήσει απαντήσεις online, να κάνει ενδεχομένως μια ερώτηση ανώνυμα.

Στη διεύθυνση help4u-project.eu ένας νέος άνθρωπος μπορεί να βρει απαντήσεις γραμμένες σε γλώσσα που καταλαβαίνει, να συνομιλήσει χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του, να εντοπίσει υπηρεσίες βοήθειας κοντά του. Δεν χρειάζεται να πει το όνομά του. Δεν χρειάζεται να είναι «έτοιμος». Χρειάζεται μόνο να κάνει ένα βήμα.

Γιατί το πρώτο βήμα είναι τόσο δύσκολο

Στην Κύπρο, έρευνα έδειξε ότι μόλις ένα στα έξι παιδιά που βίωσαν κακοποίηση αναζήτησε βοήθεια, όχι επειδή δεν υπήρχε αλλά επειδή δεν ήξεραν πού να την αναζητήσουν ή επειδή φοβόντουσαν. Ή επειδή ντρέπονταν για κάτι που δεν ήταν δικό τους λάθος. Το Help4U δεν ζητάει από ένα παιδί να είναι θαρραλέο. Ζητά, απλώς, να πατήσει έναν σύνδεσμο, να απευθυνθεί σε μια πλατφόρμα που έχει συγκεντρωμένες τις πληροφορίες, με τρόπο που είναι κατανοητές, και εικόνες που βοηθούν τη διαδικασία να γίνει πιο ομαλά.

Αλλάζοντας μορφή

Το Help4U δεν λειτουργεί στο κενό. Είναι κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης μάχης που δίνει η Europol εδώ και χρόνια ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, μια μάχη που, σύμφωνα με τους ίδιους τους ειδικούς της, γίνεται πιο περίπλοκη χρόνο με τον χρόνο.

Η ζωντανή μετάδοση κακοποίησης σε πραγματικό χρόνο, οι ψεύτικες εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται πλέον με τεχνητή νοημοσύνη, ο εκβιασμός παιδιών για χρήματα μετά την απόσπαση προσωπικού υλικού, όλα αυτά είναι μορφές κακοποίησης που εξελίσσονται ταχύτερα από όσο πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί προλαβαίνουν να καταλάβουν.

Η Europol συντονίζει τις αστυνομικές Αρχές σε όλη την Ευρώπη για να εντοπίζουν θύματα, να αναγνωρίζουν δράστες και να αφαιρούν παράνομο υλικό από το διαδίκτυο, μια ευθύνη που δεν σταματά ποτέ, όσο το έγκλημα εναντίον των παιδιών συνεχίζεται.

Και Stop child abuse

Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος να συμβάλει κάποιος σε περίπτωση ανάγκης εντοπισμού ενός παιδιού θύματος σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Λέγεται Stop Child Abuse – Trace an Object (europol.europa.eu/stopchildabuse) και απευθύνεται όχι σε παιδιά που χρειάζονται βοήθεια αλλά σε ενήλικες που μπορεί, χωρίς να το ξέρουν, να κρατούν ένα κομμάτι του παζλ εύρεσης των παιδιών σε κίνδυνο.

Η ιδέα είναι απλή: η Europol δημοσιεύει φωτογραφίες καθημερινών αντικειμένων: ένα ύφασμα, ένα έπιπλο, ένα λογότυπο ή σχέδιο σε ρούχο, που εμφανίζονται στο φόντο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, χωρίς το ίδιο το υλικό να γίνεται ποτέ ορατό. Ζητά από τον καθένα να κοιτάξει προσεκτικά: «Αναγνωρίζετε αυτό το αντικείμενο; Ξέρετε από πού προέρχεται;» Μια λεπτομέρεια που φαίνεται ασήμαντη, ένα συγκεκριμένο σχέδιο σε ταπετσαρία, μια ετικέτα προϊόντος που πωλείται μόνο σε μία χώρα έχουν οδηγήσει επανειλημμένα ερευνητές σε πραγματικές τοποθεσίες, και από εκεί σε πραγματικά παιδιά που χρειάζονταν διάσωση. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη. Είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία των παιδιών δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της Αστυνομίας. Μερικές φορές, αρκεί ένας παρατηρητικός πολίτης που ενδιαφέρεται.

Η συμμετοχή της Κύπρου

Η Κύπρος είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που εντάχθηκαν στο Help4U και δεν το έκανε τυχαία. Υπάρχει ήδη στο νησί μια συντονισμένη υποδομή: η «Φωνή», που λειτουργεί ως εθνικό συμβούλιο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το «Σπίτι του Παιδιού», που έχει υποστηρίξει πάνω από 2.600 παιδιά, το Κέντρο «ΝΗΜΑ» για ενήλικες επιζώντες. Το Help4U συνδέει αυτές τις δομές σε μια ευρωπαϊκή πύλη, όπου ένα παιδί μπορεί να βρει μόνο του, στις δύο το βράδυ, από το κινητό του, την πληροφορία που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μία δύσκολη κατάσταση. Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, σε ημερίδα που διοργάνωσε η «Φωνή» στη Λευκωσία, ο εκπρόσωπος της Europol, Anton Toni Klančnik, είπε κάτι απλό στους κοινωνικούς λειτουργούς, τους αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς και τους νομικούς που έλαβαν μέρος στο πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο συνέδριο: «Η πλατφόρμα λειτουργεί μόνο αν οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει. Διαδώστε το.»

Τι μπορούμε να κάνουμε

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός. Χρειάζεται να θυμάστε δύο διευθύνσεις: help4u-project.eu για ένα παιδί ή έφηβο που χρειάζεται βοήθεια, τώρα &europol.europa.eu/stopchildabuse για έναν ενήλικα που πρέπει να ξέρει τα σημάδια προκειμένου να αναγνωρίσει έγκαιρα κακοποίηση, εκμετάλλευση ή εκβιασμό. Ας ενημερώσουμε τα παιδιά μας, το σχολείο, τους φίλους μας για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ας τις γράψουμε στον πίνακα της τάξης μας. Μοιραστείτε τες με έναν γονιό που ανησυχεί. Γιατί κάποια παιδιά ενδεχομένως να μην ψάχνουν για βοήθεια θεωρώντας πως αυτό που τους συμβαίνει δεν είναι κακό. Κάποια παιδιά μπορεί να μιλήσουν σε λάθος ανθρώπους, ένεκα ντροπής να πάρουν τη λάθος απόφαση. Κάποιες φορές αρκεί ένας ενήλικας που το ξέρει, για να τους δώσει την επιλογή που χρειάζονται.

Πηγές: Europol / europol.europa.eu, CENTRIC / centric-research.co.uk, Φωνή / foni.org.cy, Πρόγραμμα Ημερίδας Φωνής, 18 Ιουνίου 2026, Λευκωσία