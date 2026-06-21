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Διεθνές Αριστείο Ποίησης στον Κύπριο λογοτέχνη Ελευθέριο Πλουτάρχου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε ο Κύπριος εκπαιδευτικός, λογοτέχνης και πρόεδρος της Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, Ελευθέριος Πλουτάρχου, ο οποίος τιμήθηκε με Διεθνές Αριστείο Ποίησης για το έργο του «Να σπάσει, επιτέλους, η σιωπή» («Che si infranga, finalmente, il silenzio»).

Η διάκριση απονεμήθηκε στην κατηγορία «Κάτοικοι Εξωτερικού» (Sezione Poesia – Residenti all’Estero), στο πλαίσιο της 7ης διοργάνωσης του Παγκόσμιου Βραβείου Λογοτεχνίας και Εικαστικών Τεχνών «CIÒ CHE CAINO NON SA» για το 2026, το οποίο διοργανώνει η Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche με έδρα το Bari.

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης επικεντρώθηκε στην έμφυλη βία και την κακοποίηση ανηλίκων, προσελκύοντας συμμετοχές από πολλές χώρες.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2026, στην κατάμεστη αίθουσα του Palazzo Dogana, στην πόλη Foggia.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Ελευθέριος Πλουτάρχου αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι λογοτέχνες στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της κακοποίησης ανηλίκων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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