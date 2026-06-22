Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Απαιτούν απαντήσεις και παραιτήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

PHOTO CREDIT: DIALOGOS.COM

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ υπογραμμίζουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση δικαιοσύνης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα της Δευτέρας έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία, με πολίτες και στελέχη πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν την αντίδρασή τους για τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν από κοινού το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο των αιτημάτων τους την αποχώρηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη από τα αξιώματά τους.

Παράλληλα, ζητούν όπως προχωρήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που αναδεικνύονται μέσα από το πόρισμα, με στόχο την απόδοση ευθυνών εκεί όπου προκύπτουν ποινικά ή άλλα αδικήματα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ υπογραμμίζουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση δικαιοσύνης.

Στο σημείο έχει συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός πολιτών, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και τη διατήρηση της τάξης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣκράτος μαφίαΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα