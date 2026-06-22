Διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία μετά το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» - Απαιτούν απαντήσεις και παραιτήσεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα της Δευτέρας έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία, με πολίτες και στελέχη πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν την αντίδρασή τους για τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς σχετικά με την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν από κοινού το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, τα οποία θέτουν στο επίκεντρο των αιτημάτων τους την αποχώρηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη από τα αξιώματά τους.

Παράλληλα, ζητούν όπως προχωρήσει ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που αναδεικνύονται μέσα από το πόρισμα, με στόχο την απόδοση ευθυνών εκεί όπου προκύπτουν ποινικά ή άλλα αδικήματα.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ υπογραμμίζουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση δικαιοσύνης.

Στο σημείο έχει συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός πολιτών, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και τη διατήρηση της τάξης.