Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα κρατά αποστάσεις από τη διαμαρτυρία ΑΚΕΛ – Βολτ για το «Κράτος Μαφία»

Διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Δευτέρας, η ώρα 18:30, το ΑΚΕΛ και το Βολτ με βασικό αίτημα την άμεση παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, η απόφαση του κινήματος ΑΛΜΑ να μην συμμετάσχει στην κοινή διαμαρτυρία που αφορά θέματα διαφθοράς και διεξάγεται με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος – Μαφία».

Η πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η διαμαρτυρία διοργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, το οποίο επικοινώνησε με άλλα κόμματα ώστε να υπάρξει ευρεία συμμετοχή κομμάτων και πολιτών στην κινητοποίηση. Ωστόσο μόνο το Βολτ ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ, με το ΑΛΜΑ να διαφοροποιεί τη θέση του.

Διαφορετική θέση από ΑΛΜΑ

Την πρόσκληση του ΑΚΕΛ για συμμετοχή στην κινητοποίηση εξέτασε η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία αποφάσισε ότι δεν θα συμμετάσχει στη διαμαρτυρία.

Ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΑΛΜΑ Παναγιώτης Ευαγγελίδης ανέφερε στον «Π» ότι το κίνημα θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση στον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, αλλά πρέπει ο δημόσιος διάλογος να επικεντρωθεί στο πως μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της διερεύνησης όλων όσων καταγράφονται στο πόρισμα για το «Κράτος Μαφία».

Πρόσθεσε δε ότι «το πρώτιστο για εμάς δεν είναι η παραίτηση των δύο αξιωματούχων αλλά να διασφαλιστεί πως θα υπάρξει ανεξάρτητη διερεύνηση και για αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε στην κατάθεση δύο προτάσεων νόμου στη Βουλή με αίτημα να εξεταστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος». Υπενθύμισε ότι οι δύο προτάσεις νόμου προβλέπουν μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην Αρχή κατά της Διαφθοράς της εξουσίας διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΑΛΜΑ Παναγιώτης Ευαγγελίδης.

Ακολούθως είπε ότι το ΑΛΜΑ θεωρεί επίσης πιο σημαντικό από το αίτημα της άμεσης παραίτησης την επικέντρωση της προσοχής στην προσπάθεια ψήφισης των νομοσχεδίων για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με το ανέλεγκτο, τονίζοντας ότι «εδώ βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος. Συμπλήρωσε δε ότι και να διοριστεί κάποιος άλλος Γενικός Εισαγγελέας δεν θα αλλάξει κάτι εάν δεν γίνει ο διαχωρισμός των εξουσιών, αφού θα μπορεί να κουκουλώσει την υπόθεση εάν αυτό είναι μέσα στις επιδιώξεις του.

Καταλήγοντας είπε ότι το ΑΛΜΑ έθεσε αίτημα παραίτησης του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και για παλαιότερα ζητήματα, τονίζοντας πως δεν αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην κινητοποίηση επειδή διαφωνεί με αυτό. Όμως, ανέφερε, το ΑΛΜΑ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν θεσμικές λύσεις και μετά να τεθεί το θέμα των προσώπων. «Σε καμία περίπτωση», διευκρίνισε, «δεν υποσκάπτουμε ούτε πολεμούμε το αίτημα των δύο κομμάτων για παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα». Κάλεσε δε τα υπόλοιπα κόμματα να στηρίξουν τις δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΑΛΜΑ στη νέα Βουλή.

Η κοινή ανακοίνωση

Το ΑΚΕΛ και το Βολτ εξέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα κοινή ανακοίνωση για να καλέσουν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, τονίζοντας ότι «το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο “Κράτος-Μαφία” επιβεβαίωσε όσα για χρόνια η κοινωνία βιώνει από το σύστημα εξουσίας Αναστασιάδη». Δηλαδή, «την τεράστια διαπλοκή και τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και τις πρακτικές συγκάλυψης της διαφθοράς».

Ακολούθως έκαναν λόγο για καθολική απαίτηση της κοινωνίας να υπάρξει ανεξάρτητη και αδιάβλητη έρευνα για όλα όσα καταγράφονται στο πόρισμα, προβάλλοντας τέσσερα αιτήματα:

1. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Σαββίδη και του Σάββα Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

2. Ανεξάρτητη διερεύνηση για τα αδικήματα που καταγράφονται στο Πόρισμα.

3. Προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων.

4. Αναστήλωση των θεσμών και του κράτους δικαίου στην χώρα μας.