Κωστής Ευσταθίου για αυτοεξαίρεση Γενικού Εισαγγελέα: «Η φιλία δεν μπορεί να εμποδίζει την άσκηση καθηκόντων» (ηχητικό)

Τη θέση ότι η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας δεν έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από τον χειρισμό του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση που έγινε γνωστή ως «Κράτος Μαφία», εξέφρασε ο δικηγόρος και τέως βουλευτής Κωστής Ευσταθίου. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Ευσταθίου χαρακτήρισε την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα «τελείως λανθασμένη», υποστηρίζοντας ότι δεν υφίσταται θεσμός αυτοεξαίρεσης για τους συγκεκριμένους αξιωματούχους.

Όπως ανέφερε, η αυτοεξαίρεση προβλέπεται μόνο για δικαστές και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ στην περίπτωση του Γενικού Εισαγγελέα η αποχή από τον χειρισμό μιας υπόθεσης που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ισοδυναμεί, κατά την άποψή του, με μη άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου καθήκοντος.

Ο κ. Ευσταθίου απέρριψε επίσης το επιχείρημα περί σύγκρουσης συμφερόντων λόγω του διορισμού των αξιωματούχων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, εάν γινόταν αποδεκτή αυτή η λογική, τότε θα δημιουργούνταν ζήτημα λειτουργίας για πλήθος θεσμών και ανεξάρτητων αρχών, τα μέλη των οποίων διορίζονται επίσης από τον Πρόεδρο.

«Είναι καιρός όλοι όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα να ασκούν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι δύσκολα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αυτοεξαίρεση της προϊσταμένης του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι αντιλαμβάνεται πως αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι είχε καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον των ερευνητών της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ωστόσο υποστήριξε ότι γενικά οι δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να μην αποσύρονται από αυτά.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τη λύση του Εισαγγελικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντάς την θεσμικά προβληματική. Υποστήριξε ότι ένα λανθασμένο προηγούμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για νέες παρεκκλίσεις από το συνταγματικό πλαίσιο και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην μπορούν να χειριστούν την υπόθεση ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αλλά να μπορεί να το πράξει άλλο σώμα ή λειτουργοί της ίδιας υπηρεσίας.

Ο τέως βουλευτής τόνισε ότι οι καταγγελίες που εξετάζονται αφορούν πρόσωπα από την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία και ως εκ τούτου πρόκειται για πρωτοφανή κατάσταση, η οποία δεν προσφέρεται για θεσμικούς πειραματισμούς.

Παρά τις επικρίσεις του, κάλεσε την πολιτεία και την κοινωνία να στηρίξουν τους θεσμούς, τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. «Πρέπει να βοηθήσουμε τους θεσμούς να λειτουργήσουν πραγματικά», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη φιλική σχέση που επικαλέστηκε ο Γενικός Εισαγγελέας ως λόγο αποχής από την υπόθεση, ο κ. Ευσταθίου διερωτήθηκε κατά πόσο προσωπικές σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν επαρκή λόγο μη άσκησης των καθηκόντων ενός συνταγματικού αξιωματούχου.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Κωστή Ευσταθίου στο Ραδιόφωνο του «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: