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Καλοκαιρινό σκηνικό με 37 βαθμούς - Πού δεν αποκλείεται βροχή το τριήμερο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

 Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. 

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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