«Όχι» στην αφαλάτωση από τους κατοίκους Μαζωτού: «Θα καταστρέψει την τελευταία παρθένα ακτή της Λάρνακας» (φώτος)

Την έντονη αντίθεσή τους στη δημιουργία εργοστασίου αφαλάτωσης στο Μαζωτό εκφράζουν οι κάτοικοι της κοινότητας, σύμφωνα με επιστολή της εκπροσώπου της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένης Χαϊλή, η οποία υποστηρίζει ότι το έργο θα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Η κ. Χαϊλή αναφέρει ότι η προτεινόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε «μια παρθένα ακτή, την τελευταία που απέμεινε στην επαρχία Λάρνακας και από τις τελευταίες που απέμειναν σε ολόκληρη την Κύπρο», εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα προκληθεί «τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή» σε μια περιοχή όπου, όπως υποστηρίζει, ο βυθός είναι γεμάτος Ποσειδωνίες.
Σύμφωνα με την ίδια, η απόρριψη άλμης και χημικών αποβλήτων ενδέχεται να επηρεάσει τους προστατευόμενους αυτούς οικοτόπους, ενώ χαρακτηρίζει τις αφαλατώσεις ως «εξαιρετικά ενεργοβόρες βιομηχανίες» που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Η εκπρόσωπος των κατοίκων ισχυρίζεται ακόμη ότι η απόφαση για το έργο λήφθηκε «χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς δημόσια διαβούλευση με την κοινότητα», προσθέτοντας ότι «μέχρι σήμερα δεν έγινε πλήρης περιβαλλοντική μελέτη», αλλά μόνο μια έκθεση πληροφοριών που, κατά την ίδια, περιέχει σφάλματα.
Όπως αναφέρει στην επιστολή της, «ο κόσμος είναι αγανακτισμένος», καθώς εκτιμά ότι το έργο θα «καταστρέψει μια παρθένα παραλία με κρυστάλλινα νερά και θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα καλύπτει «λιγότερο από το 4% των υδατικών αναγκών της χώρας» και εισηγείται να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η επέκταση υφιστάμενων μονάδων ή η προώθηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
Καταληκτικά, η κ. Χαϊλή δηλώνει ότι οι κάτοικοι είναι «κάθετοι ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό το έργο στην περιοχή μας» και ζητούν, όπως αναφέρει, «σεβασμό από την κυβέρνηση».