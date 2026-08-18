«Όχι» στην αφαλάτωση από τους κατοίκους Μαζωτού: «Θα καταστρέψει την τελευταία παρθένα ακτή της Λάρνακας» (φώτος)

Αυτούσια η επιστολή:

Αφαλατώσεις: Λύση στο υδατικό ή καταστροφή του περιβάλλοντος και της ζωής μας;

Διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και ότι πρέπει να γίνουν αφαλατώσεις, επειδή η χώρα δεν έχει ξεφύγει ακόμη από το επίπεδο της έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αφαλατώσεις αποτελούν σκληρές λύσεις και πρέπει να εφαρμόζονται με φειδώ, καθώς προκαλούν σοβαρή περιβαλλοντική βλάβη, ειδικά όταν υλοποιούνται πρόχειρα και χωρίς σωστό σχεδιασμό.

Στην περίπτωση του Μαζωτού, ένα τέτοιο έργο θα καταστρέψει μια παρθένα ακτή — την τελευταία που απέμεινε στην επαρχία Λάρνακας και από τις τελευταίες που απέμειναν σε ολόκληρη την Κύπρο. Θα γίνει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς ο βυθός είναι γεμάτος Ποσειδωνίες. Η άλμη και τα χημικά απόβλητα θα καταστρέψουν αυτούς τους προστατευόμενους οικοτόπους, οι οποίοι συντελούν στη διατήρηση της καθαρότητας του νερού της θάλασσας. Επιπλέον, οι Ποσειδωνίες απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αντίθετα, οι αφαλατώσεις που επιδιώκει να κατασκευάσει το κράτος επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για εξαιρετικά ενεργοβόρες βιομηχανίες που εκπέμπουν ρύπους λόγω της τεράστιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, η οποία παράγεται από την καύση μαζούτ. Αντί να προστατεύουν το περιβάλλον, το καταστρέφουν, οδηγώντας στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στις παραλιές του τόπου μας. Με αποφάσεις που λαμβάνονται αυταρχικά, χωρίς ενημέρωση και χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, καθορίζουν το μέλλον μας και τις συνθήκες διαβίωσης μας.

Ο Μαζωτός είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με φυσικές παραλίες και κρυστάλλινα νερά, ακριβώς επειδή δεν έχει υπάρξει καμία κυβερνητική παρέμβαση ή ανάπτυξη μέχρι σήμερα. Έρχονται τώρα να εγκαταστήσουν ένα εργοστάσιο βαριάς βιομηχανίας, το οποίο θα αποτελέσει μια τεράστια παρέμβαση στην περιοχή μας και θα καταστρέψει τη θάλασσα μας.

Η ζωή του Μαζωτού είναι η θάλασσα του· αν καταστραφεί αυτή, θα καταστραφεί και η δική μας ζωή. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!!!

Στην κοινότητα Μαζωτού πρόκειται να γίνει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και κάθονται όλοι αμέτοχοι (τμήμα Περιβάλλοντος και Υπουργεία), ισχυριζόμενοι ότι είναι ένα έργο έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς δημόσια διαβούλευση με την κοινότητα. Μέχρι σήμερα δεν έγινε πλήρης περιβαλλοντική μελέτη, αυτό που έγινε είναι μια έκθεση πληροφοριών, η οποία περιέχει σφάλματα.

Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα καταστρέψουν μια παρθένα παραλία με κρυστάλλινα νερά και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής μας.Το έργο αυτό θα καλύπτει λιγότερο από το 4% των υδατικών αναγκών της χώρας και εφόσον οι συνθήκες στα φράγματα είναι καλύτερες επειδή έβρεξε, μπορούν να περιμένουν να επεκτείνουν τις ήδη υφιστάμενες ή να περιμένουν μέχρι να γίνουν οι μόνιμες.

Είμαστε κάθετοι ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό το έργο στην περιοχή μας. Απαιτούμε σεβασμό από την κυβέρνηση.