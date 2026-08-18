Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Βίντεο-κλειδί στη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Οι δύο εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές
| Περιβάλλον

«Όχι» στην αφαλάτωση από τους κατοίκους Μαζωτού: «Θα καταστρέψει την τελευταία παρθένα ακτή της Λάρνακας» (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ομάδα πρωτοβουλίας εκφράζει ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και καταγγέλλει έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης. Οι κάτοικοι ζητούν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για κάλυψη των υδατικών αναγκών.

Την έντονη αντίθεσή τους στη δημιουργία εργοστασίου αφαλάτωσης στο Μαζωτό εκφράζουν οι κάτοικοι της κοινότητας, σύμφωνα με επιστολή της εκπροσώπου της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένης Χαϊλή, η οποία υποστηρίζει ότι το έργο θα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η κ. Χαϊλή αναφέρει ότι η προτεινόμενη μονάδα θα κατασκευαστεί σε «μια παρθένα ακτή, την τελευταία που απέμεινε στην επαρχία Λάρνακας και από τις τελευταίες που απέμειναν σε ολόκληρη την Κύπρο», εκφράζοντας την ανησυχία ότι θα προκληθεί «τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή» σε μια περιοχή όπου, όπως υποστηρίζει, ο βυθός είναι γεμάτος Ποσειδωνίες.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόρριψη άλμης και χημικών αποβλήτων ενδέχεται να επηρεάσει τους προστατευόμενους αυτούς οικοτόπους, ενώ χαρακτηρίζει τις αφαλατώσεις ως «εξαιρετικά ενεργοβόρες βιομηχανίες» που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Η εκπρόσωπος των κατοίκων ισχυρίζεται ακόμη ότι η απόφαση για το έργο λήφθηκε «χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς δημόσια διαβούλευση με την κοινότητα», προσθέτοντας ότι «μέχρι σήμερα δεν έγινε πλήρης περιβαλλοντική μελέτη», αλλά μόνο μια έκθεση πληροφοριών που, κατά την ίδια, περιέχει σφάλματα.

Όπως αναφέρει στην επιστολή της, «ο κόσμος είναι αγανακτισμένος», καθώς εκτιμά ότι το έργο θα «καταστρέψει μια παρθένα παραλία με κρυστάλλινα νερά και θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής μας». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα καλύπτει «λιγότερο από το 4% των υδατικών αναγκών της χώρας» και εισηγείται να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η επέκταση υφιστάμενων μονάδων ή η προώθηση μόνιμων εγκαταστάσεων.

Καταληκτικά, η κ. Χαϊλή δηλώνει ότι οι κάτοικοι είναι «κάθετοι ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό το έργο στην περιοχή μας» και ζητούν, όπως αναφέρει, «σεβασμό από την κυβέρνηση».

 

Article image
Article image
Article image
Slide 1 of 3

 

Αυτούσια η επιστολή:

Αφαλατώσεις: Λύση στο υδατικό ή καταστροφή του περιβάλλοντος και της ζωής μας;

Διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και ότι πρέπει να γίνουν αφαλατώσεις, επειδή η χώρα δεν έχει ξεφύγει ακόμη από το επίπεδο της έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αφαλατώσεις αποτελούν σκληρές λύσεις και πρέπει να εφαρμόζονται με φειδώ, καθώς προκαλούν σοβαρή περιβαλλοντική βλάβη, ειδικά όταν υλοποιούνται πρόχειρα και χωρίς σωστό σχεδιασμό.

Στην περίπτωση του Μαζωτού, ένα τέτοιο έργο θα καταστρέψει μια παρθένα ακτή — την τελευταία που απέμεινε στην επαρχία Λάρνακας και από τις τελευταίες που απέμειναν σε ολόκληρη την Κύπρο. Θα γίνει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς ο βυθός είναι γεμάτος Ποσειδωνίες. Η άλμη και τα χημικά απόβλητα θα καταστρέψουν αυτούς τους προστατευόμενους οικοτόπους, οι οποίοι συντελούν στη διατήρηση της καθαρότητας του νερού της θάλασσας. Επιπλέον, οι Ποσειδωνίες απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Αντίθετα, οι αφαλατώσεις που επιδιώκει να κατασκευάσει το κράτος επιβαρύνουν την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για εξαιρετικά ενεργοβόρες βιομηχανίες που εκπέμπουν ρύπους λόγω της τεράστιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, η οποία παράγεται από την καύση μαζούτ. Αντί να προστατεύουν το περιβάλλον, το καταστρέφουν, οδηγώντας στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στις παραλιές του τόπου μας. Με αποφάσεις που λαμβάνονται αυταρχικά, χωρίς ενημέρωση και χωρίς καμία δημόσια διαβούλευση, καθορίζουν το μέλλον μας και τις συνθήκες διαβίωσης μας. 

Ο Μαζωτός είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με φυσικές παραλίες και κρυστάλλινα νερά, ακριβώς επειδή δεν έχει υπάρξει καμία κυβερνητική παρέμβαση ή ανάπτυξη μέχρι σήμερα. Έρχονται τώρα να εγκαταστήσουν ένα εργοστάσιο βαριάς βιομηχανίας, το οποίο θα αποτελέσει μια τεράστια παρέμβαση στην περιοχή μας και θα καταστρέψει τη θάλασσα μας. 

Η ζωή του Μαζωτού είναι η θάλασσα του· αν καταστραφεί αυτή, θα καταστραφεί και η δική μας ζωή. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!!!

Στην κοινότητα Μαζωτού πρόκειται να γίνει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και κάθονται όλοι αμέτοχοι (τμήμα Περιβάλλοντος και Υπουργεία), ισχυριζόμενοι ότι είναι ένα έργο έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς δημόσια διαβούλευση με την κοινότητα. Μέχρι σήμερα δεν έγινε πλήρης περιβαλλοντική μελέτη, αυτό που έγινε είναι μια έκθεση πληροφοριών, η οποία περιέχει σφάλματα. 

Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Θα καταστρέψουν μια παρθένα παραλία με κρυστάλλινα νερά και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής μας.Το έργο αυτό θα καλύπτει λιγότερο από το 4% των υδατικών αναγκών της χώρας και εφόσον οι συνθήκες στα φράγματα είναι καλύτερες επειδή έβρεξε, μπορούν να περιμένουν να επεκτείνουν τις ήδη υφιστάμενες ή να περιμένουν μέχρι να γίνουν οι μόνιμες.

Είμαστε κάθετοι ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό το έργο στην περιοχή μας. Απαιτούμε σεβασμό από την κυβέρνηση.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΦΑΛΑΤΩΣΗΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣΜΑΖΩΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα